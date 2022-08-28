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美中對抗 美媒：11月拜習會恐泡湯

中國新聞組／北京28日電

傳拜習會可望於今年11月舉行。不過，美媒報導指出，在美中對抗越來越強之際，雙方的首次會晤可能會取消。

美國之音報導，7月底至今，拜習熱線、美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，以及隨後北京採取的一系列措施，包含對台軍演與單方面中斷與美方的多領域合作與對話，進一步加劇了美中之間的緊張關係。

中國旅美政治學者鄧聿文日前在「光傳媒」發布的文章說，拜習通話曾談到兩人的線下會面，可間接證實中國國家主席習近平對美國總統拜登的誤判。

鄧聿文指出：「因為如果他（習近平）判斷拜登阻止不了裴洛西，就不太可能和後者討論線下會面的問題。習的誤判會使他對拜登政府完全失去信任，至少今年他不會再跟拜登通話，更不用說線下見面。」

哈德遜研究所亞太安全事務主任克羅寧（Patrick Cronin）也指出，從現在到11月份，任何事件都可能讓拜習會泡湯。

他認為，有鑑於美中關係嚴重的對抗性基調，「這次會晤，如果其目的只是為了讓令人生厭的雙邊討論不至於放緩，它很容易被一方或雙方推遲」。

不過有消息指出，在裴洛西訪台後，中國官員仍在準備習近平今年11月訪問東南亞時與拜登的面對面會談。

華府智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）則表示，有跡象顯示美中雙方都在考慮修復關係的辦法，而對於處在幾十年來最低谷的美中關係來說，元首會晤可能是最有效的辦法。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）的高階政策分析師韋恩（Ali Wyne）警告，如果拜登與習近平未能如期見面，美中關係將極有可能滑入深淵，變得越來越緊張，「那將是令人擔憂的」。

拜登 習近平 裴洛西

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