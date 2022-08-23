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英記者新書曝五眼聯盟內幕 揭美逼英棄華為 「咆哮5小時」

中國新聞組／北京23日電
華為被迫退出英國5G市場。（取材自環球網）
華為被迫退出英國5G市場。（取材自環球網）

一本由英國調查記者撰寫的、講述由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的「五眼聯盟」內幕的新書，9月將在西方出版發行。英國媒體披露，新書描述美國如何逼迫英國將華為封殺出英國5G網路建設內幕。

環球網報導，據該書作者Richard Kerbaj的介紹，原本英國政府是打算讓華為參與英國的5G網路建設的。Kerbaj在書中稱，雖然英國政府此前認為華為存在一些技術上的「安全隱患」，但認定這些隱患並不會影響到英國的安全，而且華為的性價比確實比諾基亞和愛立信要好。

據報導，2019年5月，在接待為華為的事情而到訪英國的美國白宮亞洲政策顧問博明（Matthew Pottinger）時，包括時任英國國家網路安全中心的負責人西亞蘭·馬丁（Ciaran Martin）在內的一批英國國家安全事務官員，曾經一度想和來勢洶洶的美國人講道理。

報導稱，根據當時參與會談的英國情報官員的說法，博明的態度「持續反覆粗魯無禮」。因為，曾經擔任過美國華爾街日報的駐華記者，後來加入美國前總統川普的團隊並直接煽動川普政府對中國發動貿易戰的博明，不僅拒絕聽取英方的這些技術分析，還在會談期間咆哮了長達5個小時之久，表示他不需要英國去做這些分析，他只需要英國人明白「中國有多麼邪惡」。儘管，他拿不出任何東西證明英方對華為的分析結論是不對的。

根據Richard Kerbaj在書中的介紹，在2020年1月，當英國現任首相強生仍打算推進華為參與英國5G網路的建設時，川普政府卻拿出了「將死」英國人的一招，他們直接在2020年5月進一步制裁了華為，禁止華為在其產品中使用美國製造的芯片。

「如此一來，馬丁（即時任英國國家網路安全中心的負責人西亞蘭·馬丁）便無法再確保華為產品的安全性了，而在這之後兩個月裡，強生最終禁止華為在英國運營，公開上演了一個180度政策大轉彎」，Richard Kerbaj在他的書中寫道。

有趣的是，馬丁即便在2020年9月離開英國國家網路安全中心負責人的崗位，成為英國牛津大學教授，仍然堅持認為華為可以為英國的5G網路建設出力，因為這是經過詳細的技術評估的。

同時，他還表示，英國因此更加依賴諾基亞或愛立信，雖然這些公司的高管更讓美國和英國信任，但「僅僅因為它們不是中國的，它們的設備就無法被黑客（駭客）攻擊了嗎？」

英國 華為 5G

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