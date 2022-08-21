經濟學家信心調查 71%認中國經濟形勢差

福建福州的畢業生招聘會提供就業崗位1.6萬個，現場擠滿找工作的學生。（中新社）

國家統計局統計信息服務中心近日公布第二季中國百名經濟學家信心調查結果顯示，71%的經濟學家認為當前經濟形勢「差」，較上季度高42個百分點。展望未來6個月，經濟學家普遍預期全球經濟將持續疲弱，中國就業 壓力仍然較大。

「財經」雜誌報導，這項調查收到具代表性、對宏觀經濟有研究的111位經濟學家的問卷。受訪經濟學家認為當前中國經濟偏冷，但預期未來半年經濟恢復向好。

調查顯示，今年第二季經濟學家信心指數 為94.1，比上季度（95）略低。其中，即期指數為32.4，明顯低於上季度（79），顯示受訪經濟學家認為當前經濟形勢仍較為嚴峻。

從即期指數構成來看，71%的經濟學家認為當前經濟形勢「差」，較上季度高42個百分點；25%認為「還可以」，比上季度低38個百分點；4%認為「好」，比上季度低4個百分點。

從預期指數的構成看，64%的經濟學家預期未來6個月經濟形勢「好轉」，比上季度高34個百分點。

這項調查還顯示，受訪經濟學家預期中國就業壓力較大，各線城市房價走勢仍將分化。對北上廣深及省會城市以外其他城市的房市走勢，70%的經濟學家預期未來六個月房價「下跌」，較上季度提高18個百分點。

受訪經濟學家建議，財政政策應加大穩崗支持力度，發行特別國債增加資金來源；貨幣政策應注重降本普惠，緩解企業現金流壓力，並防範國內外金融風險。同時應穩定和擴大民間投資 ，加大基建投資力度，並向中低收入族群發放消費券。

經濟參考報報導，為了促進消費，多地發放消費券，包含汽車、家電、餐飲等領域，覆蓋暑期、中秋、國慶、雙11等重點節假日和消費旺季。

上海「愛購上海」共投入市級財政資金10億元；天津「品質生活節」發放1.5億元政府消費券；寧波市發放3億消費券；合肥發放1844萬的暑期消費券；江西發放政府消費券3.6億元，引導和帶動3.5萬家企業、平台和商戶參與活動，優惠讓利近10億元。

北京、南京、廣州、深圳、九江多地此前也開始了多種形式消費券發放。

另外，7月16歲至24歲人口的青年失業率高達19.9%，創下近4個月新高。國務院副總理胡春華19日強調，要持續用力抓好高校畢業生就業，千方百計拓展新的就業崗位，積極支持多渠道靈活就業，鼓勵創業帶動就業；要採取多種方式穩住已有崗位，進一步強化各項穩崗紓困政策，鼓勵企業和職工共同協商有效的穩崗辦法。