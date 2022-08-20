中動員私募機構 落實制裁裴洛西

中國證券投資基金業協會向私募基金管理人發出通知，要求私募機構及其從業人員等嚴格落實對美國參議院議長裴洛西及其直系親屬採取的制裁措施。(美聯社)

據財聯社報導，中國證券投資 基金業協會（中基協）向私募基金管理人發出「關於落實反制要求並完善相關機制的通知」，要求私募機構及其從業人員等嚴格落實中國外交部宣布的對美國參議院議長裴洛西 及其直系親屬採取的制裁措施，禁止同相關人員進行交易。

中基協表示，私募機構及其從業人員從事私募基金業務，應當遵循自願、公平、誠實信用原則，不得損害國家利益和社會公共利益。管理人應當在宣傳推介、資金募集和投資運作等環節，進一步完善內部控制流程、機制，主動關注和嚴格落實「反外國制裁法」規定及具體反制措施。

多位私募業界人士表示，剛收到通知，一定會堅決配合執行，但尚未知道具體落實措施細則和影響。

裴洛西日前訪台，引發中國大陸強烈不滿。外交部在本月5日宣布，根據有關法律，對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施。不過，北京沒有具體說明制裁措施為何，按慣例，被制裁的人將禁止入境中國和香港 、澳門，其關聯企業、機構也被限制與中國打交道、做生意。

不過，中國外交部並未說明對裴洛西及其直系親屬的制裁措施有哪些；外界認為，這項制裁似是針對裴洛西夫婿保羅．裴洛西（Paul Pelosi）在香港擁有的基金投資而來。