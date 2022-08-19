中日高級別政治對話 楊潔篪：台灣問題事關中日信義

17日舉行的中日第九次高級別政治對話，是時隔兩年半雙方首度恢復舉行。（取材自中國外交部官網）

時隔兩年半，第九次「中日高級別政治對話」17日於天津舉行，中共 中央外事辦主任楊潔篪 與日本 國家安全保障局長秋葉剛男共同主持。在長達七小時的對話中，楊潔篪提及，「台灣問題」事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義；日方則對中共軍演飛彈落入日本「專屬經濟區」一事，表達關切和抗議。

據中國外交部官網，楊潔篪指出，「和平共處、友好合作是兩國關係唯一正確選擇」，呼籲雙方應以領導人重要共識為政治指引和行動遵循，排除內外干擾，共同致力於構建「契合新時代要求的中日關係」。

楊潔篪稱，「台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義」，日方應著眼兩國和兩國人民根本長遠利益，「樹立正確對華認知，奉行積極務實理性對華政策，堅持和平發展的正確方向」。

日本共同社則報導，秋葉剛男在會談中傳達日方關於中國為對抗美國眾院議長裴洛西訪台而軍演、台灣局勢趨於緊張的立場，並引述消息指出，秋葉對中國向日本「專屬經濟區」內發射五枚彈道飛彈一事表達關切和抗議，「可能還強調台海和平穩定的重要性」。

「中日高級別政治對話」是加強雙方高層戰略溝通的一項重要機制，於2015年首度舉行。上次對話是2020年在東京，當時雙方主要就中國國家主席習近平訪日的籌備工作交換意見。

對於日方關切中國大陸對台軍演時飛彈落入日本「專屬經濟區」，中國外交部發言人汪文斌18日重申，中日在台灣以東海域尚未畫界，中方不接受「日本專屬經濟區」的說法。他還稱，「根基不牢，地動山搖」，敦促日本恪守中日四個政治文件原則及迄今所作的承諾。