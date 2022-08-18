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817公報40周年 中國外交部再控美「背棄一中」

記者廖士鋒、黃雅慧／綜合報導
中國外交部指控美方在一中原則上採取一系列倒退作法。（取材自中國外交部官網）
中國外交部指控美方在一中原則上採取一系列倒退作法。（取材自中國外交部官網）

時值中國與美國發表八一七公報40周年，中國外交部再度指控美方背棄一中原則，強調維護一個中國原則，中美關係就能順利發展，台海和平就能得到有力保障，破壞一個中國原則，中美關係就會出現波折和倒退，台海局勢就會面臨嚴峻挑戰。中國外交部發言人汪文斌17日也表示，自裴洛西訪台以來，已有170多個國家重申堅持一中原則。

汪文斌在例行記者會上，面對八一七公報40周年問題時指出，「八一七公報」和「上海公報」、「建交公報」等三個聯合公報構成了中美關係的政治基礎，其核心要義都是一個中國原則。但是，美方在執行一個中國原則上採取了一系列倒退做法，大幅放寬美台官方交往約束，美台軍事聯繫更趨頻繁，美國售台武器的規模和性能不斷提升。

同時他也指控，「美方背棄一個中國原則，同台獨勢力相互勾連，縱容支持分裂活動，不斷打破台海現狀，必須為台海局勢緊張升級負完全責任」。他更指出，「美方背棄一個中國原則，也是在挑戰戰後國際秩序，必然遭到國際社會的普遍反對」。

此外，俄羅斯總統普亭近日稱，美國眾議院議長裴洛西訪台是美方蓄意破壞地區和世界穩定。汪文斌回應，自裴洛西訪台以來，已有170多個國家重申堅持一中原則。

一中原則 裴洛西 普亭

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