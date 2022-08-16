分析：美5議員刻意低調訪台 意在台灣關係法

美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）（左）率團訪台，15日拜會立法院外交及國防委員會，由召委、民進黨立委羅致政（前右）等人迎接。（中央社）

距離美國眾議長裴洛西訪台不到兩周時間，參議員馬基14日率團抵台再度引發反彈。分析指出，在台海局勢劍拔弩張時刻，美方的確給人故意頂風作案的感覺。但此次訪問確實保持了克制與低調，以避免刺激中方。但分析認為不排除訪問可能與「台灣關係法 」的修訂相關。

「直新聞」引述時事評論員劉和平指出，從美台雙方對此採取了高度保密措施以至於外界只有在其專機落地之後才了解情況，以及其搭乘的美軍行政專機刻意抹掉了軍徽標識中，可以看出，這五名美國跨黨派參眾議員 的訪台行程確實是保持了克制與低調。

劉和平提到新加坡 聯合早報一篇專訪，稱這一次美國議員訪問團相對低調，並非是為了回應軍演而臨時組團「挺台」，而是按照計畫趁美國國會休會時訪台以了解台灣實況。

他認為消息由星媒披露，其目的是為了安撫情緒，以免中國大陸因此而做出過激反應。

據南海戰略態勢感知，在這五名國會議員訪台前夕，美國雷根號航母已經再度離開日本海域南下沖繩。劉和平指出，而在解放軍「鎖島」演訓期間，美國在台灣島附近的航母打擊群實際上還採取了主動的避讓措施，駛離了敏感區域，表明中美在軍事行動上仍然是保持了基本的默契。

劉和平稱，這五名美國參眾議員不僅包含民主與共和兩黨，且橫跨了外交、軍事、籌款等多個重要委員會。尤其馬基曾經參與台灣關係法的立法。劉和平認為，不排除馬基等人的此行，是為了就修訂台灣關係法跟台灣進行最後的溝通。若判斷屬實，那它給中美以及兩岸關係帶來的傷害，會超過訪台本身。