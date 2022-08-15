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柬與中軍事合作 接收遠程火箭炮

中國新聞組／北京15日電

柬埔寨國防部日前證實，中柬軍方在柬埔寨皇家陸軍炮兵指揮部舉行交付儀式，柬埔寨正式接收中國援助的一系列炮兵裝備。根據柬埔寨國防部的通報，中柬兩國軍方代表出席儀式並簽署一系列交付協議。

觀察者網報導，從柬埔寨國防部發布的照片看，柬埔寨展示至少5輛AR-2型遠程火箭炮。柬埔寨軍方沒有透露從中國獲得的炮兵武器數量，但當地媒體《柬埔寨快報》5月報導，柬埔寨陸軍至少採購60門SH-1型自行火炮和12門AR-2火箭炮。在完成本輪更新以後，柬埔寨炮兵將成為東南亞諸國中一支相對現代化的力量。

據報導，AR-2是中國北方工業總公司針對國際市場研製的一種遠程火箭炮系統，可以視作是中國PHL-03火箭炮的外貿版本。該型火箭炮可以兼容中國外貿出口型300毫米火箭彈，在發射火龍140制導火箭彈時，其射程可達140千米。此前，該型火箭炮出口給了衣索比亞等國。該型火箭炮也是東南亞當下最強大的遠程炮兵力量。

對於中國和柬埔寨的軍事合作，中國外交部發言人趙立堅此前表態稱，中國和柬埔寨是全面戰略合作夥伴，兩國各領域合作公開透明、合理正當。這不僅造福兩國和兩國人民，也為構建新型國際關係和人類命運共同體率先垂範。

國防部 東南亞 皇家

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