中國人壽、石油等5國企自美下市 彭博：緊張關係升級

中美兩國若開戰，將對全球經濟造成災難性影響。（路透）

中國人壽、中國石油 、中國石化、中國鋁業、上海石化等5家中國大型國企相繼宣布其ADR（美國存託憑證）將從紐約證券 交易所下市。彭博指出，這些公司紐約上市股票成交量低，退市對公司本身幾乎沒有什麼影響，但此舉凸顯了中美緊張關係的升級。

由於正值中美稽核監管協議草案協商之際，加上有超過百家的中概股遭美國證券交易委員會（SEC）列入面臨退市風險名單，因此這5家企業的舉動格外引發市場關注與憂心。

據彭博報導，美國在安隆公司（Enron）因會計醜聞倒閉後於2002年頒布「沙班斯-歐克斯利法案」（Sarbanes–Oxley Act），要求所有上市公司的稽核情況必須接受美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）的檢查。在隨後的20年談判中，中國始終拒絕讓美國監管部門檢查中國企業稽核情況。

隨著前總統川普任內中美之間緊張關係升級，這個長期的會計問題逐步演變成政治問題。在那斯達克上市的中國咖啡 零售連鎖店瑞幸咖啡被發現2019年大部分營收刻意偽造。2020年，美國國會兩黨罕見採取一致行動，要求總部在中國和香港的美國上市企業最終必須允許接受美國的稽核檢查，否則不得在美國市場交易。

環球時報前總編輯胡錫進指出，這幾家國企都是中國國家級戰略企業，不可能將其內部審計事項完全向美方交出，這涉及中國的國家安全。

胡錫進稱，中國公司從美國退市，直接原因是美國2021年生效的「外國公司問責法」（HFCAA），規定了更加苛刻的審計要求，其中與中方爭議最大的是要求中國赴美上市公司交出審計底稿。

胡錫進指出，由於中石油、中石化等都是中國的國家級戰略企業，它們不太可能將自己的內部審計事項完全向美方交出底牌，讓後者洞悉企業內部的一切，這涉及中國的國家安全。所以中美雙方一直就此進行磋商，但未達成共識。他說，部分中概股從美國出走不是中方的主動選擇，而是在美方新規脅迫下所採取的對策。