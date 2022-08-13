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美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

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美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

記者陳言喬／即時報導
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美國「林肯」號航母在時隔7個月後返回美國本土。該航母艦長、也是美國首位女性航母艦長的鮑恩施密特(Amy Bauernschmidt)表示，在南海活動期間，中國海軍艦艇經常尾隨美國航母，中美軍機也數次出現「互動」，但雙方的操作都是「專業和安全的」。

美國海軍學會網站11日報導稱，「林肯」號航母打擊群已返回美國本土，結束了跨越太平洋、累計航程約6.2萬英里的印太海域部署，並在美國海軍歷史上創造了多個「首次」—首次搭載美國海軍陸戰隊的F-35C隱形戰鬥機、首次由一名女性艦長指揮航母。

報導稱，這艘航母於11日早上駛入其位於加利福尼亞州科羅納多北島海軍航空站的泊位，航母打擊群中的護航艦艇也返回了各自母港。第3航母打擊群指揮官安德森少將在新聞發佈會上總結說：在過去的七個月裡，「林肯」號航母打擊群作為靈活和動態的回應選項，展示了它對印太地區合作夥伴和盟友的承諾，打擊群進行了無數聯合任務和演習。

他說，「林肯」號為期七個月的部署中，其中五個月都在第七艦隊的責任區域活動，「林肯」號搭載的艦載機聯隊在為期 222 天的部署中一直很忙，總飛行時間為 26919 小時，彈射和攔阻降落次數為 8515 次。

值得注意的是，「林肯」號航母艦長鮑恩施密特透露，該航母在南海活動時，經常出現中國海軍艦艇緊跟在美國航母後面的情況。她說：「我們與他們（中國海軍）互動的整個過程都是安全和專業的。在一些飛行操作中，雙方飛機也確實進行了互動，但每次互動時，仍然保持安全和專業」。她補充說，與解放軍艦艇的這些「互動」主要發生在常規巡邏任務和演習期間，因為「林肯」號沒有進行任何所謂的「航行自由」行動。

陸媒環球時報旗下的微信公眾號「樞密院十號」稱，「林肯」號航母今年1月離開美國西海岸後就一路直奔西太平洋地區，接下來頻繁參與該地區的聯合演習，並多次做出挑釁性舉動。1月下旬，它剛抵達任務海域就進入南海，並與「卡爾．文森」號航母一同在南海進行所謂「聯合行動」，結果發生了「卡爾．文森」搭載的F-35C著艦失敗落入海中的事故。接下來，「林肯」號航母在日本海、東海、菲律賓海等多地海域展開訓練。

報導稱，從艦長鮑恩施密特透露的資訊可以發現，其行蹤一直在解放軍海空力量的監視之下。

美國首位航空母艦女性艦長─「林肯」號航艦艦長鮑恩施密特。（取材自美海軍時報）
美國首位航空母艦女性艦長─「林肯」號航艦艦長鮑恩施密特。（取材自美海軍時報）

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