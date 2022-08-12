抗議聯合國安理會「執筆國」遭3國把持 中方籲調整機制

中國常駐聯合國副代表耿爽，11日提出安理會執筆國機制修改意見。（取材自中國外交部網站）

中國駐聯官員近日公開抗議聯合國 安理會的「執筆國機制」存在缺陷，尤其是目前30議題執筆國有27項被3個常任理事國把持，呼籲調整執筆國機制，建議由每個議題可設置兩到三名共同執筆國，由常任理事國和非常任理事國共同擔任，定期進行輪換。

據中國駐常駐聯合國代表團官網，中國駐聯副代表耿爽 11日在指出安理會執筆國問題「阿里亞模式會議」上發言表示，執筆國必須清楚認識到，執筆從來不是特權，而是責任。促進安理會團結合作，是執筆國的重要責任之一。執筆國必須同其他安理會成員相互尊重，充分協商，凝聚共識，最大限度地照顧每位成員的關切。

他批評，「遺憾的是，在實踐中，個別執筆國經常在尚存重大分歧的情況下強推表決，迫使其他成員投反對票，包括迫使常任理事國使用否決權，刻意製造分裂和對抗」。耿爽舉例，如中東問題，「執筆國經常置多數成員意見於不顧，搞選擇性失明」，「但在另一些問題上，執筆國卻打著照顧大家意見的旗號，頻頻推動安理會開會或發聲」。

耿爽強調，執筆國安排應體現責任共擔，共同參與。根據安理會主席第507號說明，任何安理會成員都可以擔任執筆國，「但是多年來，多數議題的執筆國一直由少數成員長期把持。安理會目前定期審議的30項國別議題中，三個常任理事國擔任執筆國的數量達到了27項。這種安排極不合理、極不平衡，應當有所改變」。

他補充道，近來挪威、墨西哥等在阿富汗 、海地等問題上擔任執筆國或共同執筆國，「表現就很好，說明其他國家完全可以勝任執筆國工作」，中方建議，「系統性調整執筆國安排」，每個議題可設置兩到三名共同執筆國，由常任理事國和非常任理事國共同擔任，可定期進行輪換。擔任下屬機構主席的安理會成員應當自動成為相應問題的共同執筆國。

據指出，此次「阿里亞模式會議」係由俄羅斯所倡議召開。此前中國駐聯代表已經多次表示執筆國機制的問題，並且點名美國在南蘇丹等問題上固執己見，所以投下棄權票。