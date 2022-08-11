台海局勢 王毅：警惕美軍事部署製造危機等3危險動向

中國外長王毅(左)8日在烏蘭巴托和蒙古外長巴特策策格舉行會談。（取材自央視新聞）

中國外交部長王毅 近日在與蒙古、南韓、尼泊爾外長接觸中，針對台海局勢新動向，闡明了中方的立場，並且提出要警惕三個危險動向，包括警惕美國加大地區軍事部署，推動形勢進一步升級等。另外，7月下旬，殲20戰機對進入東海防空識別區的外國軍機進行識別查證。

據央視新聞APP報導，王毅指出，美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，已被證實是一場徹頭徹尾的政治挑釁，也是一場徹頭徹尾的政治鬧劇。

王毅說，台海形勢目前還在發展，尤其要警惕三個危險動向：一是警惕美國不甘心失敗，糾集一些夥計拱火澆油，加大地區軍事部署，推動形勢進一步升級，圖謀製造新的更大危機。

二是警惕「台獨」勢力誤判形勢，不自量力，繼續加緊內外勾連，在分裂國家和民族的道路上一意孤行，越走越遠。

三是警惕一些國家的政治人物罔顧是非，跟風炒作，甚至企圖藉機效仿，進行政治表演，牟取政治私利。

王毅說，這將嚴重破壞與中國交往的政治基礎，嚴重衝擊聯合國憲章和二戰後國際體系。

另據解放軍 報報導，7月下旬，殲20戰機對進入東海防空識別區的外國軍機進行識別查證。報導還稱，殲20戰機參與了解放軍東部戰區日前在台灣周邊舉行的實戰化聯合演訓。

解放軍報10日在「人民空軍開闢警巡戰巡新航跡」一文中披露，「7月下旬，空軍航空兵『王海大隊』所在旅飛行員楊春雷，又一次駕駛殲20戰機，對進入我東海防空識別區的外國軍機進行識別查證」。

文章指出，從九年前首次首批駕機升空警巡東海，到如今常態化執行空中警巡任務，楊春雷和戰友們一次次駕駛戰機亮劍海天，有了飛得遠的「新佩劍」，更有了飛出去的底氣和自信。

報導稱，殲20是解放軍裝備的第一種有人駕駛隱型戰鬥機，原型機在2011年首飛。2017年，中國國防部 發言人宣布殲20已經批量交付部隊。

殲20是目前中國最強戰機，解放軍報報導殲20對外國軍機識別查證，顯示應已常態化的巡航相關空域。