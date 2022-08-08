韓外長訪華 談台海敏感議題 怕與中產生矛盾

南韓外長朴振（右）與中國外長王毅（左）上月7日在峇里島Ｇ20外長會議場邊舉行會議。（新華社資料照片）

南韓 外長朴振8日起訪問中國三天，與國務委員兼外長王毅會談，外界關注雙方是否會談及敏感的台海問題、晶片供應鏈合作及薩德反飛彈系統等敏感議題。另外，在台海局勢升溫情況下，美國副國務卿 薛曼到訪索羅門群島，國務卿布林肯 也前往馬尼拉訪問。由於中國在此區影響力日益壯大，美國正嘗試與南太平洋島國重建外交關係。

韓聯社報導，朴振與美國國務卿布林肯日前在東協外長會議期間會晤時，兩人一致認為，台海維持和平穩定十分重要，對維護印太地區安全與繁榮必不可少。

朴振指出，「不能容忍用力量單方面改變現狀」，但他未具體指出「單方面改變現狀」的主體是誰。朴振稱，韓方支持「一個中國」政策，同時強調維護台海和平穩定是實現區域內安全與繁榮的前提條件，對韓方也是很重要的問題。整體來看，南韓在區域熱點事宜上基本跟美日步調一致，但在涉台問題上避免與中國大陸產生矛盾。

至於在晶片供應鏈合作與薩德等議題，有觀點指出，考慮到與美國的同盟關係以及美國在半導體領域的地位，南韓可能不得不決定加入美國主導的「晶片四方聯盟」（Chip 4）。在此背景下，南韓保持與中方的溝通，以維持與中方的經貿合作關係，將是一項艱鉅的任務。

在薩德系統方面，中方曾主張尹錫悅政府應遵守前任政府的「薩德三不」承諾，包括不追加部署薩德系統、不加入美國飛彈防禦系統、不推進韓美日軍事同盟。中方是否會藉此要求南韓遵守三不政策，有待觀察。

另據外電報導，美國副國務卿薛曼為參加第二次世界大戰瓜達卡納島戰役80周年紀念活動，訪問索羅門群島，她7日向太平洋島國示警，要各國與渴望擁有權力的暴力政權進行新一波的奮戰。

薛曼參觀瓜達卡納島戰役紀念碑時表示，「世界上有些人」已忘記戰爭所需付出的代價，或忽略了過去學到的教訓。她抨擊一些領導人「認為脅迫、壓力、暴力是工具，用完可以不必受到懲罰」，但沒有明確點名。

美國務卿布林肯6日也在結束東協外長會議後前往馬尼拉，會見菲國總統馬可仕時保證，若菲國在南海受到攻擊，美國將遵守承諾，援引「美菲共同防禦條約」出手協防。小馬可仕則表示，美中關係其實一直很緊張，並非裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台造成的。