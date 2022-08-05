G7批軍演 中15連問回嗆：列強夢該醒了 「想搞新八國聯軍？」

中國外交部發言人華春瑩嗆七國外長「列強夢該醒了」。（路透）

七國集團（G7 ）外長和歐盟 外交與安全政策高級代表發表聯合聲明關切解放軍在台海軍演一事，並表示「中方行動可能導致不必要的升級」。中國外交部4日記者會上多圍繞G7這份聲明進行回應，發言人華春瑩 在會上總共用了15個疑問句，指七國外長顯然活在八國聯軍時代，並說「他們的列強夢該醒了！」

華春瑩表示，七國集團外長的聲明讓人有時空混亂之感，這幾個國家的外長顯然還以為自己生活在120多年前的八國聯軍的時代。她說，「今日世界早已不是帝國主義列強可以在中國大地上耀武揚威、為所欲為的世界，今天的中國也不是100多年前任人欺負、任人宰割的舊中國，他們的列強夢應該醒醒了！」

此外，華春瑩還強調，中國有權維護主權和領土完整。中方堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不會為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。如若美方一意孤行，由此造成一切後果由美方全部負責。

華春瑩指出，無論從歷史還是現實看，以美國為首的七國集團成員都是侵略脅迫的形象代言人。她表示，「侵略」或者「脅迫」，這頂帽子還請七國集團的國家自己來戴。並提醒這七國不要忘記，「他們也代表不了國際社會，他們的觀點只是極少數。」最後，她說，「我想再次提醒這七個國家的外長，現在已經是21世紀的第三個十年了，如果腦子還停留在100多年前，是要出問題的。」

另外，中國駐歐盟使團3日晚間以發言人名義、針對「G7+1」發布新聞稿，「什麽叫惡？什麽叫無恥？如果世界上還有人不明白，請看看G7和歐盟外長的聲明，這就是現實中萬惡無恥的活生生標本。作惡多端，糾集同夥，變本加厲，萬惡之尤。助紂為虐，沆瀣一氣，指鹿為馬，無恥之極。世界上為什麽有那麽多戰爭動盪不安定？就是因為有這些惡，還有這些無恥。」

新聞稿並稱，「台海局勢變成這樣，是誰威脅了誰？又是誰挑釁了誰？是中國的領土完整受到嚴重威脅，是中國的主權受到嚴重挑釁。面對赤裸裸挑釁，中國人民絕不可能吞下這一苦果，中國政府捍衛主權和領土完整的舉措完全必要，十分恰當。這是14億中國人民的共同強烈願望。」

中國駐歐盟使團發言人最後並語帶威脅稱，「正告你們，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。任何侵犯中國主權和領土完整的行徑，中國人民必將加倍奉還。」