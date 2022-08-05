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G7批軍演 中15連問回嗆：列強夢該醒了 「想搞新八國聯軍？」

記者黃雅慧、林則宏／綜合報導
中國外交部發言人華春瑩嗆七國外長「列強夢該醒了」。（路透）
中國外交部發言人華春瑩嗆七國外長「列強夢該醒了」。（路透）

七國集團（G7）外長和歐盟外交與安全政策高級代表發表聯合聲明關切解放軍在台海軍演一事，並表示「中方行動可能導致不必要的升級」。中國外交部4日記者會上多圍繞G7這份聲明進行回應，發言人華春瑩在會上總共用了15個疑問句，指七國外長顯然活在八國聯軍時代，並說「他們的列強夢該醒了！」

華春瑩表示，七國集團外長的聲明讓人有時空混亂之感，這幾個國家的外長顯然還以為自己生活在120多年前的八國聯軍的時代。她說，「今日世界早已不是帝國主義列強可以在中國大地上耀武揚威、為所欲為的世界，今天的中國也不是100多年前任人欺負、任人宰割的舊中國，他們的列強夢應該醒醒了！」

此外，華春瑩還強調，中國有權維護主權和領土完整。中方堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不會為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間。如若美方一意孤行，由此造成一切後果由美方全部負責。

華春瑩指出，無論從歷史還是現實看，以美國為首的七國集團成員都是侵略脅迫的形象代言人。她表示，「侵略」或者「脅迫」，這頂帽子還請七國集團的國家自己來戴。並提醒這七國不要忘記，「他們也代表不了國際社會，他們的觀點只是極少數。」最後，她說，「我想再次提醒這七個國家的外長，現在已經是21世紀的第三個十年了，如果腦子還停留在100多年前，是要出問題的。」

另外，中國駐歐盟使團3日晚間以發言人名義、針對「G7+1」發布新聞稿，「什麽叫惡？什麽叫無恥？如果世界上還有人不明白，請看看G7和歐盟外長的聲明，這就是現實中萬惡無恥的活生生標本。作惡多端，糾集同夥，變本加厲，萬惡之尤。助紂為虐，沆瀣一氣，指鹿為馬，無恥之極。世界上為什麽有那麽多戰爭動盪不安定？就是因為有這些惡，還有這些無恥。」

新聞稿並稱，「台海局勢變成這樣，是誰威脅了誰？又是誰挑釁了誰？是中國的領土完整受到嚴重威脅，是中國的主權受到嚴重挑釁。面對赤裸裸挑釁，中國人民絕不可能吞下這一苦果，中國政府捍衛主權和領土完整的舉措完全必要，十分恰當。這是14億中國人民的共同強烈願望。」

中國駐歐盟使團發言人最後並語帶威脅稱，「正告你們，人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。任何侵犯中國主權和領土完整的行徑，中國人民必將加倍奉還。」

G7外長批軍演釀地區不穩，中國駐歐盟使團發表聲明撂成語回應，足足用了8個4字成語...
G7外長批軍演釀地區不穩，中國駐歐盟使團發表聲明撂成語回應，足足用了8個4字成語痛罵，還嗆對方：想搞新八國聯軍嗎？（取材自中國經濟網）

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