波洛西訪台／中5部門連發聲明嚴厲譴責 外交部深夜召見美駐華大使

北京深夜召見美大使抗議，圖為伯恩斯檔案照。 （中新社）

美國國會眾議長波洛西 不顧中方強烈反對和嚴正交涉，2日抵台訪問。中國外交部、全國人大常委會發言人、中共 中央台灣工作辦公室、全國政協外事委員會、國防部 等五部門接連發聲，稱「中方對此堅決反對」，予以「嚴厲譴責」。環球時報社評也指出，中國反制不會是一次性的。

此外，中國外交部副部長謝鋒2日深夜奉命緊急召見美國駐華大使伯恩斯，代表中國政府就波洛西訪問台灣向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

環球網報導，中國外交部及全國人大常委會發言人聲明指出，波洛西訪問台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

聲明強調，針對美國會眾議長訪台，中方必將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果必須由美方和「台獨」分裂勢力負責。

中共中央台灣工作辦公室的聲明指出，波洛西之流無論以什麼方式「挺台遏華」，都無法阻擋中國統一的歷史進程。任何謀「獨」行徑都將在中國人民反「獨」促統的強大力量下粉身碎骨。

全國政協外事委員會的聲明指出，我們敦促美方恪守承諾，停止與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，停止干涉中國內政，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，不要在危險的道路上越走越遠。任何逆歷史潮流而動、企圖拿台灣問題做文章、危害中國主權和領土完整的錯誤行徑注定不會得逞，必將自食其果。

國防部新聞發言人吳謙也發表談話表示，美方此舉向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，進一步加劇台海緊張局勢升級。中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

另據央視網報導，中國外交部副部長謝鋒2日深夜緊急召見美國駐華大使伯恩斯，向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

謝鋒指出，美國政府本應約束波洛西恣意妄為，制止波洛西倒行逆施，卻放任縱容，沆瀣一氣，加劇台海緊張局勢，嚴重損害中美關係。美方必須為自己的錯誤付出代價。中方將採取必要措施堅決反制，我們說到做到。

謝鋒要求美方立即糾正錯誤，採取切實措施消除波洛西訪台惡劣影響，再次敦促美方停止在台灣問題上滋事挑釁，停止插手台灣事務、干涉中國內政。