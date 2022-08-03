美媒：中國今年5.5％經濟增長 非硬性目標

今年中國經濟增速趨勢值顯著回落。圖為示意圖。（路透）

受疫情 反覆影響，中國經濟復甦緩慢。彭博社引述北京 知情人士表示，中國官方今年初提出的全年5.5%左右的經濟增長目標，是具指導意義，但並非必須達成的硬性目標。對此，中國國務院 新聞辦和國家發改委未有回應。

據知情人士表示，中共最高領導層上周在一些省部級幹部的會議上表示，因各種影響經濟的特殊因素疊加影響，今年5.5%左右的經濟增長不是必須達到的數字。中國各地的發展目標同樣也僅具有指導意義，不作為評估考核官員政績的標準。

報導指出，北京知情人士引述高層表示，雖然達成年初目標的可能性不大，但仍要竭盡全力，不能存在「躺平」想法，在防疫和穩增長上盡力而為。

今年3月中國國務院總理李克強在政府工作報告中，定下今年經濟增長預期目標為5.5%左右。不過，受今年4月以來上海等地疫情封控影響，中國第二季GDP（國內生產毛額）按年增長0.4%，差過預期；上半年GDP按年增長2.5%。除非下半年經濟增速遠超5.5%，否則實現增長目標的機會不大。

值得注意的是，從上周舉行的中央政治局會議，沒有公布新的大規模刺激政策，也沒有重提年初制定的增長目標。彭博指出，這或意味中共高層準備以更彈性務實的態度，看待今年的經濟增速。

7月底的中央政治局會議例來是討論經濟，主要是分析當前形勢和部署下半年經濟工作。該會議強調，做好下半年經濟工作，要全面落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

會議強調，宏觀政策要在擴大需求上積極作為。財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足。用好地方政府專項債券資金，支持地方政府用足用好專項債務限額。貨幣政策要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。