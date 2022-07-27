中國對波洛西示警升級：若訪台 軍隊絕不會坐視不管

中國國防部26日針對波洛西訪台發表強硬聲明，國防部發言人譚克非稱軍方絕不會坐視不管。（取材自中國國防部官網）

美國眾議院議長波洛西 擬訪台，引發各界對中方是否做出軍事反應的憂慮。對此，中國國防部 昨晚給出明確回應，強調中方要求美方「不得安排波洛西訪台」，否則「軍隊絕不會坐視不管」。中國官媒分析稱，中方警告不斷升級，從外交部說「嚴陣以待」到國防部說「軍隊絕不會坐視不管」，向美方傳遞一個信號，那就是「一條底線，台灣」。

中國國防部發言人譚克非昨天以「答記者問」聲明表示，作為美國政府「三號人物」，波洛西如果訪台，「將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。」

他說，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，「不得安排波洛西訪台」，如果美方一意孤行，「中國軍隊絕不會坐視不管」，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

中國外交部發言人趙立堅昨天也表示，中方敦促美方客觀看待中國和中美關係，落實美國總統拜登多次重申的「四不一無意」承諾，「特別是美國要恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。」

針對北京 當局對「波洛西擬訪台」一事相關表態，北京青年報微博號「政知新媒體」發文稱，中方早就明確說過，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，其核心是「一個中國」。這是中美雙方達成的政治共識。沒有這個共識，中美兩國不可能接觸，不可能建交，中美關係也不可能發展。

國際軍事問題評論員宋忠平分析認為，如果波洛西此次成行，作為美國政府的第三號人物，她將成為多年來任內訪台的美國最高層官員，「此事，美方是知其不可為而意欲為之。」

「政知新媒體」文章中強調，中方已經給美方畫出了紅線，並指美國媒體甚至給波洛西設想了北京當局阻止波洛西訪台的六套「劇本」：1.更多戰機進入台海上空、2.跨越所謂「海峽中線」、3.在台海附近進行導彈試驗、4.飛越台灣上空、5.伴飛波洛西的專機、6.宣布台灣上空為「禁飛區」。

宋忠平則認為，如果波洛西執意訪台，此次解放軍還可以在台島以東進行針對性演練，並將演練時間覆蓋波洛西所謂「訪問」的時間。