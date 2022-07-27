我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

中國對波洛西示警升級：若訪台 軍隊絕不會坐視不管

中國新聞組／北京27日電
中國國防部26日針對波洛西訪台發表強硬聲明，國防部發言人譚克非稱軍方絕不會坐視不管。（取材自中國國防部官網）
中國國防部26日針對波洛西訪台發表強硬聲明，國防部發言人譚克非稱軍方絕不會坐視不管。（取材自中國國防部官網）

美國眾議院議長波洛西擬訪台，引發各界對中方是否做出軍事反應的憂慮。對此，中國國防部昨晚給出明確回應，強調中方要求美方「不得安排波洛西訪台」，否則「軍隊絕不會坐視不管」。中國官媒分析稱，中方警告不斷升級，從外交部說「嚴陣以待」到國防部說「軍隊絕不會坐視不管」，向美方傳遞一個信號，那就是「一條底線，台灣」。 

中國國防部發言人譚克非昨天以「答記者問」聲明表示，作為美國政府「三號人物」，波洛西如果訪台，「將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。」

他說，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，「不得安排波洛西訪台」，如果美方一意孤行，「中國軍隊絕不會坐視不管」，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

中國外交部發言人趙立堅昨天也表示，中方敦促美方客觀看待中國和中美關係，落實美國總統拜登多次重申的「四不一無意」承諾，「特別是美國要恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。」

針對北京當局對「波洛西擬訪台」一事相關表態，北京青年報微博號「政知新媒體」發文稱，中方早就明確說過，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，其核心是「一個中國」。這是中美雙方達成的政治共識。沒有這個共識，中美兩國不可能接觸，不可能建交，中美關係也不可能發展。

國際軍事問題評論員宋忠平分析認為，如果波洛西此次成行，作為美國政府的第三號人物，她將成為多年來任內訪台的美國最高層官員，「此事，美方是知其不可為而意欲為之。」

「政知新媒體」文章中強調，中方已經給美方畫出了紅線，並指美國媒體甚至給波洛西設想了北京當局阻止波洛西訪台的六套「劇本」：1.更多戰機進入台海上空、2.跨越所謂「海峽中線」、3.在台海附近進行導彈試驗、4.飛越台灣上空、5.伴飛波洛西的專機、6.宣布台灣上空為「禁飛區」。

宋忠平則認為，如果波洛西執意訪台，此次解放軍還可以在台島以東進行針對性演練，並將演練時間覆蓋波洛西所謂「訪問」的時間。

美國眾議院議長波洛西。(取材自觀察者網／視覺中國圖)
美國眾議院議長波洛西。(取材自觀察者網／視覺中國圖)

波洛西 北京 國防部

上一則

炫富、炫後台「純屬吹牛」 江西國控員工稱被停職

延伸閱讀

傳拜習將通話 議題少不了台灣 兩黨促波洛西堅持訪台

傳拜習將通話 議題少不了台灣 兩黨促波洛西堅持訪台
拜習48小時內通話 「最快今晚」 波洛西擬訪台 拉升緊張氣氛

拜習48小時內通話 「最快今晚」 波洛西擬訪台 拉升緊張氣氛
波洛西訪台引美中緊張 白宮仍期待拜習對話

波洛西訪台引美中緊張 白宮仍期待拜習對話

CNN：波洛西長期抗中 為訪台與北京對決

CNN：波洛西長期抗中 為訪台與北京對決

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間