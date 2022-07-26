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痛失中國超級大單 波音示好：不能只看一場交易

記者陳言喬／綜合報導
波音東北亞區銷售及市場高級副總裁伊赫薩內．穆尼爾。(取材自日經亞洲)
波音東北亞區銷售及市場高級副總裁伊赫薩內．穆尼爾。(取材自日經亞洲)

在痛失與中國3大航司的逾370億美元(約2501億人民幣)「史詩級大單」後，波音高管近日向中國市場釋放友好信號，重申對中國市場的信心，並強調「不能只看一場交易」。

日經亞洲報導，波音東北亞區銷售及市場高級副總裁伊赫薩內．穆尼爾(Ihhsane Mounir)20日在英國范堡羅航展上接受採訪時發出上述評論。

他說：「我想說，我們的在華業務以及我們與中國市場的關係超越了地緣政治，它們超越了任何這些暫時的問題」。

今年7月1日，中國東航、中國國航、南方航空三家航空公司發布公告，共計向波音的對手空中巴士購買292架A320NEO飛機，總計金額372.57億美元，這是三大航有史以來訂單數量最大和訂單金額最高的單筆訂單。

當時，波音公司聲明稱這一消息「令人失望」，並抱怨中美兩國間的「地緣政治差異」損害了該公司的業務前景，並敦促中美間進行「富有成效的對話」。

有分析認為，中美關係持續緊張，以及波音737 Max機型的接連兩起空難，可能是波音在該筆交易中失利的原因。

不過，穆尼爾試圖淡化波音痛失「史詩級大單」一事的影響，日經亞洲報導，穆尼爾表示，「你不能只看一筆交易」。他還表示，波音與競爭對手在中國的市場份額「幾乎是五五開」。

穆尼爾強調，波音進入中國市場已有50年，「我猜想我們將相當快地在中國恢復正常業務」。

根據波音本月早些時候發布的2022年「民用航空市場展望」（CMO），到2041年，中國境內航空旅行預計將構成全球最大的客流，屆時中國市場的新飛機交付量將占總需求的21%。日經亞洲指出，這使得中國成為波音與「老對手」空巴競爭的關鍵戰場。

穆尼爾說，中國市場在波音飛機的全球交付量占比在20%至25%，亞洲市場占據其寬體飛機交付量的60%以上。

穆尼爾表示，中國「是一個巨大的市場，它養活了所有人」，對於各類型的航空交通都非常關鍵。他預測，一旦中國放鬆限制，將能帶動所有地區的需求回升。

波音預測，全球民航業有望在2024年迎來全面復甦，包括國際客運業務。

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