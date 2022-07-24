大眾CEO突離職 蔚來速遞橄欖枝「歡迎他」

迪斯在推特上感謝大家關心，但其推文配圖則為自己注視著大眾的車標。（取材自觀察者網）

德國大眾集團22日突然宣布其CEO赫伯特·迪斯（HerbertDiess）即將離職，引發外界關注，中國電動車品牌蔚來迅速遞出橄欖枝，邀請迪斯加入團隊。無獨有偶，俄羅斯花滑運動員亞歷山德拉·特魯索娃在瑞典 的大師班遭當地勒令取消，有中國企業向她發出邀請，盼「三娃」來中國巡演。

觀察者網報導，迪斯曾是寶馬汽車 高管，於2018年成為大眾汽車的CEO。在柴油汽車排放醜聞發生後，他推動大眾向電動車製造商轉型。按照此前迪斯的規劃，大眾集團自2020年起的五年內將投入600億歐元致力於電氣化和數字化，在2029年底前推出多達75款電動車型以及60款混合動力汽車。2024年向電動汽車製造領域投資 超過330億歐元，其中在中國的投資就達到了150億歐元。

但大眾在中國市場寄予厚望的「ID系列」純電車型並沒有打開局面，其軟件系統也經常發生問題，暴露傳統車企切入智能網聯汽車賽道的短板。

迪斯對此有所洞察，其微博22日發文探討大眾在中國汽車市場面臨兩大挑戰，強調中國是大眾不可或缺的增長市場和創新驅動引擎，同時考慮收購中國本土的優秀軟件公司。但就在這條微博發出的當天，大眾傳出迪斯離職的消息。

由於迪斯於2021年7月剛剛續約，外界原本預計的迪斯的離職將會發生在2025年合約到期後，因此該離職消息被迅速引發關注，蔚來一位初始投資人就在推特上評論，稱迪斯是真正純電汽車的先鋒人物，離開大眾對迪斯是一件好事，而大眾則失去了一位好的領導者。蔚來的一位投資人直接在推特上向迪斯拋出橄欖枝，「他沒什麼可擔心的，特斯拉或者蔚來都歡迎他」。

另外，俄羅斯花滑運動員「三套娃」之一的亞歷山德拉·特魯索娃原定於8月27日至28日在瑞典首都斯德哥爾摩開辦大師班，兩天上四節課，每節課一個半小時，中間還將穿插一場特魯索娃的個人表演。大師課的費用為1895瑞典克朗(約184美元)，觀眾票價為350瑞典克朗。

俄羅斯Match TV電視台報導，瑞典花滑協會22日致信主辦方，要求其在取消這場活動。瑞典花滑協會聲稱，這違背了協會的價值觀，並可能嚴重損害瑞典花樣滑冰運動。

由於俄羅斯花滑「三娃」在中國人氣頗高，有中國企業在此時遞出橄欖枝，希望邀請她們來華巡演。