我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美28州遇超高溫 德州、奧州破115℉ 亞州快遞員熱昏

北加屋崙華人Uber司機劫殺案 劫匪座車找到

「中領導世界有必要」 歐盟駐華大使反「脫鉤論」

中國新聞組／北京21日電
歐盟新任駐華大使阿爾比尼亞納反對歐盟—中國「脫鉤論」。（取材自觀察者網）
歐盟新任駐華大使阿爾比尼亞納反對歐盟—中國「脫鉤論」。（取材自觀察者網）

歐盟新任駐華大使阿爾比尼亞納（Jorge Toledo Albinana）近日接受媒體採訪時表示，「我們認為應該只有一個中國」，歐盟不主張「台獨」，而是支持兩岸和平統一。他還反對歐盟—中國「脫鉤論」，堅稱中國是歐盟的合作夥伴，且在全球治理議題上「有必要」讓中國領導世界。

觀察者網報導，今年6月，西班牙外交官阿爾比尼亞納被提名為新任歐盟駐華大使。7月17日，57歲的阿爾比尼亞納接受西班牙「先鋒報」採訪，闡述他的對華外交理念。

一開始，阿爾比尼亞納就強調中國是歐盟的「合作夥伴」和最重要的貿易夥伴。他強調，「讓中國領導世界是有必要的」，因為沒有中國的幫助，歐盟無法應對疫情、氣候變化和伊朗核問題等全球性挑戰。

當被反覆追問中國是否是歐盟的「競爭對手」時，阿爾比尼亞納給出了肯定的回答，同時補充說，歐盟和中國之間不需要鬥爭而是需要談判，同時提醒中歐「脫鉤」將「引發一場大災難」。

「歐盟將中國定義為系統性對手，因為我們是價值觀和政治制度截然不同的社會，」阿爾比尼亞納進一步闡述道，這意味著歐盟不希望中國對外輸出模式，但並不意味著歐盟「應該追求中國的政權更迭」。

對於如何處理與中國、美國的關係，阿爾比尼亞納也有自己的見解。他說，歐盟應利用自身的地緣政治背景和市場優勢成為世界地緣政治舞台上的主角之一，「作為美國的盟友並不意味著我們要在所有事情上同美國結盟」。「歐盟支持多邊主義，支持世界貿易組織等國際機構的運作，而這些機構讓中國受益匪淺。」

談及台灣問題時，阿爾比尼亞納明確表示，歐盟捍衛的不是「台獨」，而是兩岸和平統一，「我們認為應該只有一個中國」。但他隨後聲稱，一旦發生「軍事入侵」，歐盟、美國及其他盟友會對華採取像對待俄羅斯那樣、甚至更嚴厲的措施。

美國「新聞周刊」報導，歐盟發言人19日在一份聲明中表示，歐盟並未改變明確的「一個中國」政策，同時鼓勵兩岸問題和平解決。

歐盟 伊朗 提名

上一則

迎20大 京令酒店非必要不辦宴席 民眾罵聲不斷

下一則

李克強連提拒絕「大水漫灌」 走出習近平陰影？

延伸閱讀

歐洲進入關鍵48小時 市場屏息緊盯三大發展

歐洲進入關鍵48小時 市場屏息緊盯三大發展
便利店員捅死鬧事顧客 曼哈頓地檢撤銷謀殺指控

便利店員捅死鬧事顧客 曼哈頓地檢撤銷謀殺指控
歐洲副議長：台灣不會是下一個香港 盼台歐簽經貿協定

歐洲副議長：台灣不會是下一個香港 盼台歐簽經貿協定
急尋能源…歐盟加倍進口亞塞拜然天然氣 法國會商阿聯

急尋能源…歐盟加倍進口亞塞拜然天然氣 法國會商阿聯

熱門新聞

「亞洲第一女富豪」龔如心遺產爭奪案纏訟多年。(路透資料照片)

香港富婆龔如心千億港元遺產 指定中國總理、聯合國秘書長來管

2022-07-16 02:15
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
每當陳皖枝不高興的時候，胡建國就買各種好吃的給陳皖枝吃。（取材自中華網）

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

2022-07-17 11:00
中國外交部發言人汪文斌。（取材自中國外交部官網）

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

2022-07-14 07:12
3歲半的小女孩走到石像前，含淚擁抱久久不捨離去。（取材自人民日報）

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

2022-07-18 11:00
四川成都，居民泡在水中打麻將避暑。(中新社)

快看世界／中國各地高溫難耐 屋頂熱化、拖鞋熱彎

2022-07-15 16:20

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產崩壞危機
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查