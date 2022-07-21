「中領導世界有必要」 歐盟駐華大使反「脫鉤論」

歐盟新任駐華大使阿爾比尼亞納反對歐盟—中國「脫鉤論」。（取材自觀察者網）

歐盟 新任駐華大使阿爾比尼亞納（Jorge Toledo Albinana）近日接受媒體採訪時表示，「我們認為應該只有一個中國」，歐盟不主張「台獨」，而是支持兩岸和平統一。他還反對歐盟—中國「脫鉤論」，堅稱中國是歐盟的合作夥伴，且在全球治理議題上「有必要」讓中國領導世界。

觀察者網報導，今年6月，西班牙外交官阿爾比尼亞納被提名 為新任歐盟駐華大使。7月17日，57歲的阿爾比尼亞納接受西班牙「先鋒報」採訪，闡述他的對華外交理念。

一開始，阿爾比尼亞納就強調中國是歐盟的「合作夥伴」和最重要的貿易夥伴。他強調，「讓中國領導世界是有必要的」，因為沒有中國的幫助，歐盟無法應對疫情、氣候變化和伊朗 核問題等全球性挑戰。

當被反覆追問中國是否是歐盟的「競爭對手」時，阿爾比尼亞納給出了肯定的回答，同時補充說，歐盟和中國之間不需要鬥爭而是需要談判，同時提醒中歐「脫鉤」將「引發一場大災難」。

「歐盟將中國定義為系統性對手，因為我們是價值觀和政治制度截然不同的社會，」阿爾比尼亞納進一步闡述道，這意味著歐盟不希望中國對外輸出模式，但並不意味著歐盟「應該追求中國的政權更迭」。

對於如何處理與中國、美國的關係，阿爾比尼亞納也有自己的見解。他說，歐盟應利用自身的地緣政治背景和市場優勢成為世界地緣政治舞台上的主角之一，「作為美國的盟友並不意味著我們要在所有事情上同美國結盟」。「歐盟支持多邊主義，支持世界貿易組織等國際機構的運作，而這些機構讓中國受益匪淺。」

談及台灣問題時，阿爾比尼亞納明確表示，歐盟捍衛的不是「台獨」，而是兩岸和平統一，「我們認為應該只有一個中國」。但他隨後聲稱，一旦發生「軍事入侵」，歐盟、美國及其他盟友會對華採取像對待俄羅斯那樣、甚至更嚴厲的措施。

美國「新聞周刊」報導，歐盟發言人19日在一份聲明中表示，歐盟並未改變明確的「一個中國」政策，同時鼓勵兩岸問題和平解決。