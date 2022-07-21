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環時：波洛西若真訪台 美最惡劣挑釁之一

記者陳言喬、林則宏／綜合報導
針對聯邦眾議院議長波洛西可能訪台，中國官媒稱，如果消息屬實並最終成行，將是中美建交以來美方在「台灣問題」上最惡劣的挑釁之一。（歐新社）
針對聯邦眾議院議長波洛西可能訪台，中國官媒稱，如果消息屬實並最終成行，將是中美建交以來美方在「台灣問題」上最惡劣的挑釁之一。（歐新社）

英國「金融時報」報導，美國聯邦眾議院議長波洛西計畫8月率團訪問台灣。中國大陸媒體環球時報社評稱，如果消息屬實並最終成行，將是中美建交以來美方在「台灣問題」上最惡劣的挑釁之一。

社評稱，「竄訪台灣」是波洛西絕對踩不得的高壓線。中方已要求美方不得安排波洛西訪台，並強調「由此造成的一切後果必須完全由美方負責」。無論波洛西能否成行，華盛頓都必須給中方一個明確的說法，停止在這一大是大非問題上玩兩面派和文字遊戲。

其次，如果波洛西真的前往台灣，她應上大陸的制裁名單，此前有美國媒體爆料稱波洛西的丈夫與大陸有一系列生意往來，一旦波洛西上了制裁名單，其家族在陸資產應被立即凍結。

中國空軍發布殲11B戰機數年前的繞台照片。（取材自微博）
中國空軍發布殲11B戰機數年前的繞台照片。（取材自微博）

大陸鷹派媒體人胡錫進在其微博連發四篇文章表示，波洛西若訪台，大陸要不惜面對一場高強度台海軍事危機。他還建議，一旦波洛西訪台，解放軍戰機可選擇在適當距離「伴飛」波洛西專機，與其同時進入台灣，掠過其降落機場的上空，然後穿越台灣返回大陸。

胡錫進稱，「如果波洛西真敢去台灣，將是重大事變，她將成為分裂中國的敵人，還要為可能引發台海軍事衝突承擔歷史責任」。

另外，央視新聞19日深夜發布一則題為「還想登『台』表演？波洛西，祝你『平安』！」的評論稱，「如果美方一意孤行，中方必將堅決反制」。

針對美國聯邦眾議院議長波洛西可能訪台，央視新聞發表語帶威脅的評論稱，「祝你『平安...
針對美國聯邦眾議院議長波洛西可能訪台，央視新聞發表語帶威脅的評論稱，「祝你『平安』！」（截圖自央視新聞APP）

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