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彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

美晶片法案設緊箍咒 獲補助業者10年內禁赴中

中國新聞組／北京20日電
美晶片法案擬限制獲補助廠商，10年內不得擴大在大陸的投資。圖為示意圖。（路透）
美晶片法案擬限制獲補助廠商，10年內不得擴大在大陸的投資。圖為示意圖。（路透）

美國參議院19日開始討論規模520億美元的美國晶片補助法案，草案中明訂若半導體業者若獲補助在美建廠，未來十年禁在中國新建或擴建先進製程工廠，此舉獲白宮支持，恐使得台積電、英特爾、三星等指標廠中國布局受挫。華爾街日報指出，幕僚正研擬細節，最快19日進行程序投票，料能過關。

彭博資訊與英國金融時報引述草案內容指出，若企業獲得補助在美建廠，未來十年將不得擴大在中國的28奈米以下晶片製造業務，但能繼續投資於「傳統」晶片製造，雖然未定義「傳統」一詞。

業界指出，台積電、英特爾、三星、環球晶都已在中國耕耘多年，也都釋出在美設廠並爭取美方補助的意願，以緩解美國製造高昂的成本壓力。美方要求獲得補貼來美設廠的業者不得在中國進行先進投資，等於封鎖這些半導體巨擘在中國擴張的路。

台積電、英特爾、三星、環球晶都已在中國設廠多年，以三星在西安投資儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠最受矚目，該廠投資龐大，也以最先進的製程生產，美方禁令若成局，三星將是最大輸家，整個西安廠未來投資將停擺，損失慘重。

台積電19日並未評論美國相關法案。台積電在中國共有上海松江與南京兩座工廠，以成熟製程晶圓代工為主力，中國兩座廠全年獲利占比約3%，美方禁令對台積電而言，最大的限制在於，未來台積電若要在中國發展更先進的製程將受阻，在中國IC設計廠製程愈來愈先進下，不利就近接單服務客戶。

英特爾方面，旗下大連廠賣給SK海力士後，現在英特爾中國布局以封測廠為主，分布在上海、成都等地，美方的禁令恐使得未來英特爾無法再落地中國插旗晶圓製造事業，和台積電在當地比拚。對於美國政府就晶片法案補助可能做出的限制，英特爾等企業還在與政府磋商中。

環球晶於中國設有昆山廠，主要負責小尺寸矽晶圓的切磨拋業務，占整體業績比重低。環球晶表示，尚不清楚法案內容，無法評估對公司影響。

英國金融時報報導，民主黨幕僚表示，參院多數黨領袖舒默計畫19日推動同僚批准「晶片法案」，內容也將包括其他法案的元素，包括提供建廠減稅優惠的「晶圓廠法案」（Fabs Act）、以及建設5G網路的15億美元資金，「多數黨領袖預料最快周二將發起全院表決」。

此外，美國財政部長葉倫19日在南韓呼籲重新調整全球貿易做法，再次推動各國在半導體等關鍵部件上減少對中國的依賴。

葉倫在LG位於首爾的一個研究設施發表講話時，探討所謂的「友岸外包」（friend-shoring），這是一種擬議的模式轉變，將使美國及其盟友之間的貿易更密切，而與地緣政治對手的貿易將減少。葉倫在講話中，指責中國透過不公平貿易做法在某些行業獲得主導地位，包括在半導體生產領域。

葉倫呼籲南韓等「值得信賴的盟友」加強與美國的貿易關係。 （路透）
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