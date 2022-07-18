人行前行長戴相龍：中國不會出現次貸危機

中國人民銀行前行長戴相龍稱，中國不會出現美國2007年發生的次貸危機。（美聯社）

中國「爛尾樓」屋主集體停繳貸款 風暴愈演愈烈，甚至傳出西安逾千受害者包圍當地銀保監局抗議。中國人民銀行（中國央行）前行長戴相龍表示，2016年底中央經濟工作會議後提出「房住不炒」，官方調整房地政策，出現房地產 業投資 下降、房企債務違約增加等現象，但中國不會出現美國2007年發生的次貸危機。他預估中國下半年經濟成長將逾5%，全年成長可能超過4.5%。

據民間統計，中國停貸事件有擴大跡象，引發是否出現系統性金融風險疑慮，而中國第二季成長僅0.4%也引起關注。

據21世紀經濟報導，戴相龍16日在「中國財富管理50人論壇」2022中期宏觀峰會上表示，今年第3、第4季經濟成長預估會有超過5%的年增長率，全年增長可能超過4.5%。

針對房市，戴相龍指，自2016年底中央經濟工作會議後提出「房住不炒」，住房從金融屬性為主開始向居住屬性為主轉移，在此過程中，房地產業投資下降、房企債務違約增加、炒房客財富縮水等現象，這是難免。但是，中國不會出現像美國2007年發生的次貸危機，對購房自住者影響也不大。

對於當前房地產困境，戴相龍建議，首先是強化發展房地產業的信心，保持房價總體穩定；其次是住房貸款要對住房的各種需求進行支持；第3是開闢多種住房融資管道。

經濟方面，他表示，當前疫情已控制住，各地各部門正落實促進經濟發展各項措施。其中，地方政府發行的3.5兆元（人民幣，下同，約5179.4億美元）專項債券和開發性、政策性金融機構增發1.1兆元貸款，重點用於各項基本建設，這些投資的增加將降低房地產投資下降對經濟增長的壓力。

至於消費和進出口，下半年居民消費會比去年大幅度增加。西方各國發生嚴重通貨膨脹，進口需求擴大，人民幣相對貶值，將促使中國下半年進出口和順差比去年增加。他並建議，明年可適當擴大財政赤字，列入12月中央經濟工作會議討論。