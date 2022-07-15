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美媒：近20大 習近平「領袖」稱號進快車道 營造連任前景

中國新聞組／北京15日電
（取材自央視）
（取材自央視）

在今年召開的中共二十大上，觀察人士預計，中共總書記習近平可望繼毛澤東之後，成為獲「領袖」 稱號的第二個中共領導人。美媒報導，中國官媒已通過大內宣展開塑造「人民領袖習近平」的氛圍，央視特別發出特稿強調習近平的「大國領袖的魅力」。顯示習近平的「領袖」稱號已進入快車道，正營造習近平連任的前景。

央視網「人民領袖習近平」專欄推出系列創意互動特稿「這十年」內容提到，一路走來，中國共產黨沒有也永遠不會辜負歷史的選擇、人民的期望，「重溫黨的十八大以來習近平總書記治國理政的偉大實踐，與您一起感受大國領袖的魅力」。

美國之音報導，習近平被稱為「領袖」，始於擔任中共總書記一年後的2014年1月28日。當天人民日報刊登一篇報導，介紹習近平兩次訪問俄羅斯，俄羅斯人對他的印象，標題是「平易近人中更顯大國領袖風采」，說一名研究對外政策的俄羅斯研究生稱習近平為「大國領袖」。

2015年05月09日，人民網刊登一篇報導，文章提到一名俄羅斯學者的一本書要展示習近平的「領袖風采」，說「迄今為止，習近平是中國歷史上層級領導經驗最豐富的領袖」，展示了「大國領袖形象」。從此在官媒報導國際新聞時，「領袖」一詞開始出現在習近平身上。

2016年，在中共十八屆六中全會上，中共中央賦予習近平「核心」的稱號。同年12月21日，新華社報導「習主席2016年的出訪足跡」提到：「回首2016年，國家主席習近平出訪5次，走過十多個國家，盡顯大國領袖風采」。在中央媒體的推動下，地方媒體也開始使用「領袖」稱呼習近平。

2019年以後，習近平被稱為「領袖」已習以為常，這時已經不僅是媒體造輿論，各省市自治區最高負責人也紛紛表態效忠。

但報導指出，直到今天，中共中央對習近平的稱呼仍然停留在2016年中共十八屆六中全會賦予他的「核心」稱號上，似乎還沒有在任何公開的文件中稱呼習近平為「領袖」，也沒有說已經決定讓習近平連任總書記；最高決策機構中共中央政治局中的7位常委中，也只有趙樂際和栗戰書兩個人把習近平稱為「領袖」。

在這種情況下，無論是中央媒體和地方媒體，政治局的兩名常委和一些委員還是各地大員，歡呼習近平為「領袖」，好似形成了勸進之勢，頗有向中央施加壓力的架勢，

中國事務專家高新說，在這個前提下，雖然還需要在中共二十大上走一個程序才能確定習近平連任，但是已經營造出一個習近平連任的前景。

此外中央社引述彭博報導，習近平7月1日訪問香港，參加主權移交25週年慶祝活動後，至今已神隱13天。報導指出，根據政府資料，習近平這次沒有公開露面的時間是今年以來最久。不過，據了解，習近平13日考察新疆有公露面的行程。

習近平。（取材自央視）
習近平。（取材自央視）
中國國家主席習近平13日考察新疆烏魯木齊市天山區固原巷社區，圖為向各族群眾揮手致...
中國國家主席習近平13日考察新疆烏魯木齊市天山區固原巷社區，圖為向各族群眾揮手致意。（新華社）

習近平 中共 俄羅斯

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