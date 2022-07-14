斯里蘭卡缺油少氣斷電 華商：「躺平」比開店好

斯里蘭卡首都爆發大規模抗議遊行，示威者闖入總統府。(取材自中新經緯)

斯里蘭卡 近日動盪不停，在當地經商的華商也深受影響。他們表示，缺油少氣斷電已持續數月並引發連鎖反應，包括排隊三、四天都加不上油，部分公共交通停擺，工廠產能受限，首都可倫坡甚至有當地居民燒柴做飯。很多經營旅遊業、餐飲業的人已撤回去，「躺平」成為比開店更好的選擇。

斯里蘭卡近日進入實施國家緊急狀態，正因破產 危機深陷在食品、燃料和藥品短缺等危機中。中新經緯報導，當地華商均表示，斯里蘭卡現在被高通膨、糧食短缺、油氣供給不足、貨幣急速貶值等多重危機扼住了「咽喉」，普通民眾正深受其害。「將近五個月的停電和缺油少氣，哪個普通家庭能承受了呢？」

Phoebe在斯里蘭卡主要經營寶石生意，她說，寶石鑑定證書的塑料封皮需要進口，但最近幾個月鑑定機構美元匯出受限，無法進口封皮，自己拿到的鑑定證書都是「沒穿衣」的狀態。由於缺紙，好多學校都沒有辦法組織學生考試，甚至供電局連電費單都沒法打印。

斯里蘭卡福建總商會副會長李春榮表示，目前最大的問題是「油、電、氣」供應緊張。停電導致工廠沒有辦法施工，就算有發電機但缺少燃油，加之物流不暢，沒辦法正常開工，工人工資也受到影響，諸如寶石等產業產能跟不上，「現在陷入了一個死循環」。

「從今年1月份開始，無論是做服務行業還是建築行業，我們都有意識地放慢了腳步，當前的市場環境、交通工具停擺導致的缺工、匯率 貶值等各種因素下，基本不會獲得很好的收益回報，」黃朝順說，很多經營旅遊業、餐飲業的人已經選擇撤回去，躺平已經成為了比開店更好的選擇，因為一開門就意味著費用的產生。

黃朝順表示，燃油和燃氣不僅價格高企，就是有錢也很難買到。受訪華商都提到，去加油站排長隊已成常態化，高峰期可能排三、四天都加不上油，且加油都有額度限制，不會加滿。Phoebe表示，一些居民買不到也買不起燃氣，身邊有朋友從網上學習自製生物柴油以作自用。

黃朝順說，公共交通大概減少了70%。Phoebe提到，有位從事寶石切割工作的本地員工因此有次只好步行六小時回家。

黃朝順稱，以往一個普通的斯里蘭卡居民日薪最高時大概是100元人民幣(約14.8美元)，匯率暴跌加之經濟不振，收入已下降到50元。