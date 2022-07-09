安倍遇刺／防彈衣概念股大漲 中製品占全球7成

日本前首相安倍晉三遭槍擊一事發生後，中國防彈衣概念股都上漲。（視頻截圖）

日本前首相安倍 晉三8日在日本奈良市進行街頭演說遭槍擊 倒地。從目前各大媒體報導發出的現場照片來看，安倍晉三並沒有穿戴防彈衣。在安倍晉三遭槍擊一事發生後，中國防彈衣概念股都上漲。據了解，相較其他國一件賣800美元的價格，中製防彈衣售價在500美元左右，占世界防彈衣市場份額的70%。

時代周報報導，在中國，做防彈衣的上市公司主要有三家，分別是際華集團、皖維高新和泰和新材。其中。際華集團是中國最大、歷史最悠久的軍需輕工生產製造企業，是中國唯一的全系列軍需產品供應商。

財報數據顯示，2021年，際華集團實現營業收入154.94億元（人民幣，下同，約23.14億美元），同比增長3.61%，淨利潤 為虧損1.66億元；皖維高新實現營業收入81.03億元，同比增長14.88%，淨利潤9.82億元，同比增長60.68%；泰和新材實現營業收入44.04億元，同比增長80.41%，淨利潤為9.66億元，同比增長270.45%。

上述三家企業的股價齊齊上漲。截至午間收盤，皖維高新上漲3.52%，報7.95元／股，際華集團上漲5.40%，報3.32元／股，泰和新材上漲2.01%，報16.72元／股。

據新浪軍事等媒體報導，目前，中國是世界上最大的防彈衣生產國家，防彈衣的材料技術一直在不斷進步，水平也位居前列。在全球近200個國家和地區中，能獨立完成從防彈衣原料研發到製作生產完工全套流程的製造國僅有三個，分別是美國、中國和荷蘭。

需要注意的是，在中國，防彈衣允許由民營企業生產，國際貿易壁壘也不高，國內民企可以充分參與到這一行業當中。此外，中國的防彈衣主要使用PE，即超高分子量聚乙烯製作，這類材料防護效果良好，且成本較低，目前主流的防彈衣和防彈插板等防彈裝備都使用PE製造而成。