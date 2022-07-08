安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

安倍晉三在奈良市幫參議院議員候選人助選時遭槍擊。（美聯社）

日本 前首相安倍 晉三上午在奈良市幫參議院議員候選人助選時遭槍擊。在各界表達慰問之時，中國網友卻大肆狂歡，發表各式「慶祝」言論，大量與安倍有關的話題盤據微博 熱搜榜。

安倍晉三遇刺的消息傳出後，隨即在中國的網路社群引發大量討論，截至下午3時，在微博的熱搜榜上前10名的話題中，有8項直接與安倍有關。眾多留言中雖然不乏有人發表關心或是試圖討論事件的文章，但更多的是「慶祝」、「狂歡」的言論。

據觀察，中國網友「幸災樂禍」的來源，大致分為兩個層面，一個是針對安倍本人，包含他曾經參拜靖國神社、多次發表友台言論的過往等；另一方面則是針對日本，包含規避戰爭責任、未向中國道歉等。

嫌犯山上徹也坦承對安倍有「強烈不滿」引發殺機。（路透）

至於中國網友們「慶祝」的具體言論諸如「普天同慶」、「見證歷史」，也有人說「可惜不是昨天（7月7日）發生」、「請南京的朋友向先烈報告好消息」、「今晚到日本料理店吃飯，當作是吃席（指辦喪事）」。

甚至有網友引用陳奕迅的歌曲「孤勇者」的歌詞「誰說站在光裡的才算英雄」，大力稱讚槍手山上徹也，稱他為「抗日英雄」。

然而在一片「歡慶」的氛圍中，也有人發言呼籲網友回歸理性，不該幸災樂禍。

前環球時報總編輯胡錫進今天中午在個人的微博上表示，對於安倍遇刺一事表達同情，此時需要把與他之間的政治糾葛放到一邊。他並以新聞工作者的身分呼籲「希望能有更多人理解並加入我的這個態度」。

胡錫進這篇貼文下方湧入超過1.4萬則留言，其中不乏有支持他網友，呼籲應冷靜與理性面對這起事件，然而更多的是謾罵與批評。這些言論不但批評安倍與日本，同時也稱胡錫進的行為「虛偽」。

據日媒報導，安倍的右頸部有槍傷、出血，左胸部有皮下出血的情況，送醫後呈現心肺停止的狀態。