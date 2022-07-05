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北京論壇大使舌戰 俄大使引毛主席的話：所有事情都有兩面

中國新聞組／北京5日電
美大使伯恩斯(右)4日批俄對烏開戰，與俄大使(左)正面交鋒。(美聯社)
美大使伯恩斯(右)4日批俄對烏開戰，與俄大使(左)正面交鋒。(美聯社)

在北京舉行的世界和平論壇4日發生「火藥味」十足的一幕，俄羅斯駐華大使舌戰美英法三國大使，俄大使引用了中國毛主席的話「所有事情都有兩面」反擊。此外，英俄駐華大使也當面交鋒俄烏危機，「楚辭」和中國成語都用上了。

來源：YouTube

環球網報導，第十屆世界和平論壇7月2日至4日在北京清華大學舉行。在4日上午進行的「聯合國與國際秩序」大會討論中，俄羅斯駐華大使傑尼索夫、美國駐華大使伯恩斯、英國駐華大使吳若蘭、法國駐華大使羅梁同台發言，在俄烏衝突的背景下，這場論壇吸引了中外媒體最多的關注。

第一個發言的美國駐華大使伯恩斯很快在發言中對傑尼索夫「發難」稱，俄羅斯沒有受到挑釁，對烏克蘭的軍事行動違反了「聯合國憲章」，造成了許多平民傷亡，還帶給全世界糧食危機。他最後還給俄羅斯貼上一個「對國際秩序的最大威脅」的標籤。

傑尼索夫回應稱，「美國大使說俄羅斯沒有受到挑釁。對此，我想提醒大家一下北約在過去這些年中的五輪擴張，還有2014年後俄羅斯為推動『明斯克協議』作出的努力遭到多大的阻力。」

「我想引用一句毛主席的話」，傑尼索夫接下來說，那就是所有事情都有兩面，「請讓我們看到事情的另一面……我出生在烏克蘭，我的母親也是烏克蘭人，我比在座的每一位不停抨擊我的國家的人都更對這場悲劇感到痛苦。」

另一場討論，英國大使吳若蘭引用中國古語指責俄羅斯造俄烏危機。英國大使突然切換成普通話說，「我想引用一句中國的名言，是孟子『楚辭』的：道就像大陸一樣，難道是難以了解的嗎？人們的問題，是不願意去探求罷了。原文是，路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。」

俄駐華大使傑尼索夫4日在北京清華大學出席世界和平論壇。圖為他在會場內閱報。（美聯...
俄駐華大使傑尼索夫4日在北京清華大學出席世界和平論壇。圖為他在會場內閱報。（美聯社）

隨後，傑尼索夫也引用中國成語進行回應，「世界上的危機不只有俄烏危機。我們也有其他亟待解決的問題。英國大使剛才提到『實事求是』，我完全支持這種態度。但也善意的請你們關注事實，而不是臆想，尤其是不要被假新聞和不實信息所迷惑。」

美駐華大使伯恩斯4日在北京清華大學出席世界和平論壇。（美聯社）
美駐華大使伯恩斯4日在北京清華大學出席世界和平論壇。（美聯社）

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