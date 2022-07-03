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中媒曝政府批准買292架空客 波音失望、促美中對話

記者廖士鋒、戴瑞芬／綜合報導
中國三大航空公司將斥資372億美元購買292架A320NEO系列飛機。（路透）
中國三大航空公司將斥資372億美元購買292架A320NEO系列飛機。（路透）

中國三大航空公司東航、國航、南航，1日晚間同步公告採購歐洲空客(空巴)新機，總數量高達292架、金額為372.57億美元。三大航空此次交易背後有政府的影子，中媒透露，航空公司購買新機都需要「相關部門」批准，「一般是發改委牽頭，一起談個大合約」。美國波音公司對中國此次採購行動，表示「令人失望」，同時敦促美國和中國政府進行對話。

中新社報導，南方航空、國際航空和東方航空1日晚間公告，向歐洲空客購買292架A320NEO系列飛機；其中，南航買96架，國航買96架，東航買100架。

三大航空公司大手筆向空客訂購飛機，除宣示航空市場復甦，也重塑美國波音跟歐洲空客兩大巨頭的競爭格局，而這與美中關係緊張高度連動。

不過外界最關注的還是為何大手筆採購空客、沒有買波音飛機。彭博引述航空分析師斯特里克蘭稱，空客除在中國短程航線的優勢外，贏得訂單還有賴於其設在天津的總裝線。此前向來是波音大客戶的南航，已先在5月將波音737MAX飛機的引進計畫大砍103架，理由是「交付不確定」。

此次交易背後，亦有政府幕後操作影子。時代財經披露，航空公司購買新機都需要「相關部門」批准，「國內航空公司，尤其國有航空公司跟空客、波音買飛機一般是『發改委』牽頭，一起談個大合約」。

這筆巨額交易的政治因素，呼之欲出，波音算是「最大受害者」。路透引述波音發言人說法稱此次交易「令人失望」，並指出「地緣政治差異」繼續限制著美國飛機出口。波音強調，會繼續促成美國與中國政府「富有成果的對話」。

另外，美國總統拜登稱，美國今年的GDP增速可能會自1976年以來首次超過中國，這一說法觸動了中國政府的神經。華爾街日報報導，中國經濟救急，要讓經濟重回增長模式，美中領導人正將競爭焦點轉向GDP增長。

習近平在上周金磚國家峰會開幕式上，意外宣稱中國將採取更有效舉措，努力實現全年經濟社會發展目標，也就是重申了2022年的增長目標為5.5%左右。美媒解讀，這番話某種程度上是說給白宮聽的。

不過，包括來自世界銀行（WB）和國際貨幣基金組織（IMF）的分析師都估計，中國的表現仍將好於美國，他們擔心美國可能在今年底前已陷入衰退。

東航 分析師 拜登

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