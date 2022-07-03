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疫情趨緩、國際會議多 中高層官員擬恢復外訪

中國新聞組／北京3日電
國家主席習近平近日赴香港慶祝香港回歸25周年。 (中新社)
國家主席習近平近日赴香港慶祝香港回歸25周年。 (中新社)

受新冠疫情影響，過去兩年中國出訪的高層官員減少，國家主席習近平近日赴香港是兩年半來首次出境。王岐山、楊潔篪等高層官員近期也都出訪。分析認為，重要國際會議在疫情趨緩下復辦，中國高層官員可能恢復外訪。

新華社報導，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪6月29至7月4日陸續出訪巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國、辛巴威和莫三比克等4國。楊潔篪在會見巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）時，稱巴國是中國的「鐵桿」朋友，雙方要共建中巴經濟走廊。

國務委員兼外交部長王毅7月3日至14日則要出訪緬甸、印尼、泰國、菲律賓和馬來西亞等東南亞國家，期間參加「瀾湄合作」和G20的外長會議。

分析指出，在國際已陸續恢復G7、北約峰會等多邊會議後，中國若沒有參與，可能對外交造成負面衝擊。

習近平近日赴香港出席主權移交25周年慶祝活動，是2020年1月出訪緬甸後，首次離開中國境內。

澎湃新聞報導，在疫情趨緩下，7月起東航、國航皆宣布增加上海至北京往返航班，吉祥航空也恢復之前停飛的京滬線，從航班表現來看也凸顯中國人流恢復暢通。

據第三方數據平台「飛常準」數據，6月上海浦東機場、虹橋機場的國內客運航班量逐步提升，日均分別為41班和51班，直到7月1日上海兩座機場紛紛破百，其中浦東機場為138班、虹橋機場為144班。

機場 疫情 楊潔篪

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