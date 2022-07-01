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31省完成換屆 蔡奇當選北京市委書記 習愛將是否入常受關注

中國新聞組／北京1日電
蔡奇當選北京市委書記。(取材自微信)
蔡奇當選北京市委書記。(取材自微信)

北京日報消息，北京市第13屆委員會第一次全體會議30日選舉蔡奇為市委書記，陳吉寧、殷勇為市委副書記。歷時三天的北京13次黨代會也落幕。在北京完成換屆後，2021年10月至2022年6月，全中國31個省、自治區、直轄市陸續召開省級黨代會，完成黨委換屆選舉，共有119人新當選省級黨委常委。其中，「70後」新常委有41人。

蔡奇在當選後指出，要沿著習近平指引的方向，在黨中央堅強領導下，在歷屆市委打下的堅實基礎上，以一往無前的奮鬥姿態和「時時放心不下」的責任感，夙夜在公、恪盡職守，全力以赴做好首都各項工作，努力交出無愧於歷史、無愧於時代、無愧於人民的優異答卷。

本報系聯合報報導，國際輿論多視蔡奇為國家主席習近平愛將，有望進入下一屆中共常委會。不過，近日蔡奇因黨代會上「未來五年將執行常態化防疫政策」引發社會爭議，外界揣測可能會對其入常造成影響；另一重點城市上海也於28日完成換屆選舉，由李強市委書記，龔正、諸葛宇傑為市委副書記。

另據上觀新聞不完全統計，31個省、自治區、直轄市換屆完成，共有119人新當選省級黨委常委。「70後」新常委有41人。從年齡來看，119人中有41人是「70後」，占比超過三分之一，其餘均為「60後」。從各省（區、市）新當選的「70後」黨委常委數量來看，北京5名新任市委常委中有4位「70後」，遼寧、西藏、上海3地各有3位常委「新面孔」且均為「70後」。

從學歷來看，有博士教育背景的占比超過三分之一。從民族來看，至少21名少數民族官員新晉省級黨委常委，其中藏族幹部有四人；蒙古族和壯族各有三人；土家族、滿族、壯族各有兩人；還有白族、布依族、土族、維吾爾族、仡佬族各一人。

各地新當選的省級黨委常委中，有多人出身銀行系統，此前任命的「金融副省長」此番至少六人躋身省級黨委常委，例如貴州省委常委譚炯，此前長期在中國銀行任職。

另外，新華社報導，7月1日出版的第13期「求是」雜誌將發表國家主席習近平在省部級主要領導幹部學習貫徹黨的19屆六中全會精神專題研討班上的重要講話「更好把握和運用黨的百年奮鬥歷史經驗」。

習近平指出，這次全會決議，強調全黨要堅持唯物史觀和正確黨史觀，從黨的百年奮鬥中看清楚過去為什麼能夠成功、弄明白未來怎樣才能繼續成功，從而更加堅定、更加自覺地踐行初心使命，在新時代更好堅持和發展中國特色社會主義。

北京 習近平 教育

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