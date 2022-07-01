北約峰會 日韓澳紐也談「劍指中國」 中轟：北約沾滿鮮血

美國總統拜登（中）與南韓總統尹錫悅（左）、日本首相岸田文雄（右）29日在馬德里北約峰會場邊舉行三邊會談。（美聯社）

北約 馬德里峰會首次邀請日韓澳紐與會，日韓澳紐也舉行四國領袖會談，談的都是「劍指中國」。中國昨天反擊指出，北約所謂的新戰略概念文件，罔顧事實，顛倒黑白，中方對此堅決反對；北約宣稱是區域性、防禦性組織，卻不斷突破地域和領域發動戰爭、殺害無辜平民，雙手沾滿了世界人民的鮮血，北約才是世界和平穩定的系統性挑戰。

北約峰會6月29日及30日在西班牙馬德里舉行，日本、南韓、澳洲 和紐西蘭領袖首次獲邀與會，並舉行了四國領袖會談。北約峰會公布的新版戰略概念文件首次將中國列入「主要威脅」；四國領袖29日也分別在會上發言提及中國挑戰，意圖牽制中國。

日本首相岸田文雄表示，中國正在強化軍事力量，印太地區應擴大與北約合作，並呼籲國際社會應一致表明，在東海及南海藉由武力片面改變現狀的嘗試「絕對不會成功」。紐西蘭總理阿爾登也說，中國已變得「更獨斷，更想要挑戰國際規則和規範」，敦促盟國透過外交、加強聯繫等方式在印太地區加強合作。

路透引述一名首爾官員透露，南韓總統尹錫悅在會上發言未指明中國，但也表示國際社會正面臨單一國家無法應對的複雜安全威脅。澳洲總理亞伯尼希指該國受到中國「經濟脅迫」，形容中國「以經濟支援尋求友人」建立聯盟，損害西方在印太等地的長久利益，目標成為「世上最強大國家」。

中國外交部發言人趙立堅 昨天反擊表示，北約所謂的新「戰略概念」文件罔顧事實、顛倒黑白，頑固堅持對華「系統性挑戰」的錯誤定位，抹黑中國對外政策，鼓動對抗對立，充滿冷戰思維和意識形態偏見。中方對此嚴重關切並堅決反對。

趙立堅說，中國是世界和平發展的大好機遇，而不是北約臆想出來的什麼「系統性挑戰」。相比而言，北約才是世界安全穩定的「系統性挑戰」。北約宣稱自身是區域性、防禦性組織，實際上卻不斷突破地域和領域，到處發動戰爭、殺害無辜平民，雙手沾滿了世界人民的鮮血。中國人民不會忘記23年前以美國為首的北約轟炸中國駐南聯盟使館的罪行，現在北約又在亞太複製陣營對抗，任何破壞亞太地區團結合作的行徑，都注定不會得逞。

中方要正告北約，渲染、炒作所謂「中國威脅」完全是徒勞的。北約應立即停止針對中方的無端指責和挑釁言論，放棄冷戰思維、零和博弈的過時理念，放棄迷信軍事武力、謀求絕對安全的錯誤做法，放棄搞亂歐洲、搞亂亞太的危險行徑。他們應該做的是為歐洲和世界安全穩定做些好事。