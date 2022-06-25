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為習握緊「刀把子」? 王小洪打破任命慣例、登公安一哥

中國新聞組／北京25日電
王小洪接替趙克志出任公安部長。(取材自公安部頭條號)
王小洪接替趙克志出任公安部長。(取材自公安部頭條號)

全國人大常委會會議昨天通過多項人事任免案，其中，國家主席習近平舊部王小洪，接替趙克志出任公安部長。由於軍隊、公安政法隊伍一向是中共執政者必須牢牢掌握的「槍桿子」和「刀把子」，王小洪成為新任「公安一哥」，等於為習近平握緊了「刀把子」。分析指出，王小洪並將介入港澳事務，他的出線預料將跨過副國家級領導人門檻。

中央社引述港媒報導指出，去年11月，王小洪升任公安部黨委書記，外界就猜測他很快會接任公安部長，半年過後仍沒有消息。但今年5月底，王小洪已經主持公安部的工作，並獲提名為部長人選，果然昨天通過他出任公安部長的人事案。按照慣例，公安部長將擔任國務委員，並任中央港澳工作領導小組副組長，介入港澳事務。 

據分析，中共一直牢牢掌握「槍桿子」和「刀把子」，前者是軍隊，後者則是以公安為首的政法隊伍。習近平執政10年，整肅了10年的「刀把子」，前幾年主要是周永康集團，最近兩、三年是孫力軍集團。王小洪是習近平的福州舊部，出任公安部長等於為習近平緊握「刀把子」。公安部現有200多萬名警­察和武警。

綜合報導，王小洪生於1957年，福建福州人，1979年進入福建警界後，與時任福州市委書記、福建省委副書記和福建省長的習近平結緣，並一路從福州市公安局郊區分局局長升至福州市副公安局長。習近平升遷後，王小洪也多次升任要職，2013年調任河南省政府省長助理、省公安廳廳長，2014年升任河南省副省長。2015年3月，王小洪調任北京市副市長、市公安局黨委書記、局長，2016年任公安部副部長。

王小洪2018年升任公安部常務副部長，去年11月再出任公安部黨委書記。依慣例，公安部黨委書記將接任公安部長，但王小洪一等就是半年後才接任。王小洪的任命不僅打破文官擔任公安部長的傳統，也打破近數十年公安部長由地方高官「空降」升任的慣例，成為20多年來第一個由警察系統出身的公安部長。

由於公安部長一般由國務委員甚至政治局委員兼任，香港明報報導，王小洪也被看好一線，將跨過副國家級領導人門檻。

王小洪（左）曾陪同習近平，出席慶祝澳門回歸二十周年大會。(央視畫面截圖)
王小洪（左）曾陪同習近平，出席慶祝澳門回歸二十周年大會。(央視畫面截圖)

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