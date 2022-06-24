金磚峰會 習近平：以大家庭超越小圈子 反對單邊制裁

金磚國家領導人會晤，巴西總統波索納洛(左起)、南非總統拉馬福薩、中國國家主席習近平、印度總理莫迪、俄羅斯總統普亭「雲合影」。（新華社視訊截圖）

中國國家主席習近平 昨日在北京以視訊主持金磚國家領導人第14次會晤時強調，金磚國家作為重要的新興市場 國家和發展中大國，要「反對單邊制裁、濫用制裁，以人類命運共同體的『大家庭』，超越霸權主義的『小圈子』」，呼籲金磚國家要勇於擔當、勇於作為，為基於聯合國體系的真正多邊主義挺身而出，為世界注入積極、穩定、建設性力量。

金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，中國是2022年金磚國家主席國，習近平透過視訊與南非總統拉馬福薩、巴西總統波索納洛、俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪首度「雲合影」，並就「構建高質量夥伴關係，共創全球發展新時代」主題會晤金磚國家領導人。

金磚國家峰會過去未特別受關注，因成員國多年來未發揮預期中的影響力，但今年峰會在俄烏戰爭下登場，格外受矚。習近平表示，本次會晤正值人類社會何去何從的關鍵節點。金磚國家作為重要的新興市場國家和發展中大國，要勇於擔當、勇於作為，為世界注入積極、穩定、建設性力量。他並提出四點主張。

針對國際關係，要摒棄冷戰思維和集團對抗，反對單邊制裁、濫用制裁，以人類命運共同體的大家庭，超越霸權主義的小圈子。對於疫情 ，要築牢疫情防控屏障，加強國際抗疫合作。經濟復甦上，要保障産業鏈供應鏈安全暢通，構建開放型世界經濟，防範化解世界發展面臨的重大風險挑戰。對於全球發展問題，要加大對減貧、糧食、教育、衛生等領域投入，推進落實聯合國2030年可持續發展議程，實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。

官媒央視發表評論解讀習近平談話的意義指出，習近平聚焦安全與發展這兩大時代主題，有利於更好地發揮金磚機制。作為新興市場和發展中國家間的重要合作機制，金磚國家在應對當前全球性挑戰方面具有戰略引領作用，要弘揚金磚精神，壯大金磚力量；金磚國家要發出「金磚聲音」，發揮全球局勢「穩定器」的作用。

另中國在這次金磚峰會禮賓細節上也展現誠意與禮遇。中新社報導，中方在會晤開始前，已將禮賓用品禮盒寄至與會各國領導人，其中包含金磚會徽，體現中國特色的雕花中式花梨木卡托，以及青花琺瑯茶杯等。並將中國的「茶中狀元」——大紅袍紅茶放置其中，讓外國領導人會晤時可以「天涯同飲一杯中國茶」。