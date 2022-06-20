我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

舊金山遠距辦公多 全國唯一租金比疫情前還低城市

中「台灣海峽非國際海域」主張 美拒絕接受

中國新聞組／北京20日電
環球時報前總編輯胡錫進預告，解放軍將在台灣海峽採取更堅決的行動，對抗美國軍艦和飛機在台海的「有害行徑」。（取材自人民海軍微信公眾號）
環球時報前總編輯胡錫進預告，解放軍將在台灣海峽採取更堅決的行動，對抗美國軍艦和飛機在台海的「有害行徑」。（取材自人民海軍微信公眾號）

中國近期多次稱台灣海峽並非國際水域（International waters）的論述，中國享有主權和管轄權，根據熟知內情人士，拜登政府官員已決議否定中國宣稱台灣海峽非「國際水域」的新說法，且日益憂心中方立場可能導致台灣在海上面臨更頻繁的挑戰；中國擬將南海設為「內水」一事，日本政府向聯合國大陸棚界線委員會（CLCS）提出異議，日媒指出，這是日本政府首度表示中國在南海的主張不合法。

彭博上周報導，中國官員近幾個月與美國官員會面時，屢屢提出這類說法，提高中國準備對美國區域影響力和軍力做出新挑戰的可能性。

基於當前全球安全環境已因俄羅斯入侵烏克蘭而令人憂心，中國提出此說的時間點引發美國政府內部警惕。

消息人士表示，美國總統拜登已聽取相關簡報，國安團隊正在檢視中國說法，以瞭解其確切指涉意涵。團隊正在研究中國過去數十年形容台海的用詞，並與美國盟友合作評估他們對這些用語的詮釋。

美國軍艦每年數度取道台灣海峽往來東海與南海，2020年起平均每月達一次左右。根據彭博彙整的數據，美國海軍今年已至少五度通過台海，且可能會繼續通行。

另日本「產經新聞」獨家報導，日本政府針對中國政府意圖將南海設定為外國船舶沒有無害通過權的內水一事，已向大陸棚界線委員會（CLCS）提出異議。東南亞國家與中國之間有南海主權爭議，日本將與東南亞國家、歐美各國並肩對抗。

日本2021年1月19日發函大陸棚界線委員會（CLCS），對於中國的主張提出異議。中國聲稱擁有南沙群島等的主權，企圖以僅有群島國才被允許的基線設定，將此設定為中國的內水。對此，日本表示無法接受。

日本 拜登 東南亞

上一則

尋回兒第1個父親節 孫海洋要「死磕」人販子

下一則

20大前整肅？ 中共新規 嚴控領導配偶、子女經商

延伸閱讀

1.9兆紓困？俄烏戰爭？通膨誰的錯 學者看法不一

1.9兆紓困？俄烏戰爭？通膨誰的錯 學者看法不一
「6月節」全美、海外非裔慶祝 仍有2州不放假

「6月節」全美、海外非裔慶祝 仍有2州不放假
南加油價近日持續下降 但專家表示沒有那麼快獲緩解

南加油價近日持續下降 但專家表示沒有那麼快獲緩解
葉倫：川普政府部分對中國關稅 毫無戰略意義

葉倫：川普政府部分對中國關稅 毫無戰略意義

熱門新聞

上海金山發生一宗當街砍人事件，網傳消息指被砍女子傷勢過重當場死亡。（視頻截圖）

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

2022-06-12 07:00
乘賓士邁巴赫S480逃跑的最後一名嫌犯在江蘇被查獲，他一臉桀驁不馴的表情。（影片截圖）

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

2022-06-12 03:05
唐山駐唱女歌手實名舉報遭黑道拘禁關狗籠。（取材自新黃河）

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

2022-06-12 20:54
曠視孫劍離世的消息震驚AI界。（取材自上游新聞）

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

2022-06-15 11:00
網傳可能是唐山燒烤店打人案受害者送醫照片。（視頻截圖）

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

2022-06-13 07:00
中國河北省發生的「唐山打人事件」引爆輿論沸騰，儘管圍毆女子的9名嫌犯都已經被拘捕，但事發至今民怨和後續效應仍未平息。（中新社）

唐山打人事件：中國女性「受害者有罪論」掀波

2022-06-14 22:16

超人氣

更多 >
封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

封面故事／退休理財 華人的優劣勢？

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

紐約市警員地鐵結伴巡邏 市長喊停 稱「單打獨鬥」更能有效運用警力

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚

潘斯「形象翻轉」力抗川普推翻大選壓力 民主黨人也讚
中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華

中國4萬字長文駁美「對華謬誤」 控掏空一中、以台制華
用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功