中「台灣海峽非國際海域」主張 美拒絕接受

環球時報前總編輯胡錫進預告，解放軍將在台灣海峽採取更堅決的行動，對抗美國軍艦和飛機在台海的「有害行徑」。（取材自人民海軍微信公眾號）

中國近期多次稱台灣海峽並非國際水域（International waters）的論述，中國享有主權和管轄權，根據熟知內情人士，拜登 政府官員已決議否定中國宣稱台灣海峽非「國際水域」的新說法，且日益憂心中方立場可能導致台灣在海上面臨更頻繁的挑戰；中國擬將南海設為「內水」一事，日本 政府向聯合國大陸棚界線委員會（CLCS）提出異議，日媒指出，這是日本政府首度表示中國在南海的主張不合法。

彭博上周報導，中國官員近幾個月與美國官員會面時，屢屢提出這類說法，提高中國準備對美國區域影響力和軍力做出新挑戰的可能性。

基於當前全球安全環境已因俄羅斯入侵烏克蘭而令人憂心，中國提出此說的時間點引發美國政府內部警惕。

消息人士表示，美國總統拜登已聽取相關簡報，國安團隊正在檢視中國說法，以瞭解其確切指涉意涵。團隊正在研究中國過去數十年形容台海的用詞，並與美國盟友合作評估他們對這些用語的詮釋。

美國軍艦每年數度取道台灣海峽往來東海與南海，2020年起平均每月達一次左右。根據彭博彙整的數據，美國海軍今年已至少五度通過台海，且可能會繼續通行。

另日本「產經新聞」獨家報導，日本政府針對中國政府意圖將南海設定為外國船舶沒有無害通過權的內水一事，已向大陸棚界線委員會（CLCS）提出異議。東南亞 國家與中國之間有南海主權爭議，日本將與東南亞國家、歐美各國並肩對抗。

日本2021年1月19日發函大陸棚界線委員會（CLCS），對於中國的主張提出異議。中國聲稱擁有南沙群島等的主權，企圖以僅有群島國才被允許的基線設定，將此設定為中國的內水。對此，日本表示無法接受。