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美媒：船塢注水 中國第三艘航母即將下水

中國新聞組／北京16日電
拍攝於14日的003型航母衛星圖片，可見航母所在船塢內已經開始注水。(取材自觀察者網)
拍攝於14日的003型航母衛星圖片，可見航母所在船塢內已經開始注水。(取材自觀察者網)

外界猜測可能在中國國家主席習近平15日生日下水的中國第三艘航空母艦003，昨天並未出現。不過據相關報導，003所在的大型乾船塢內已開始注水，多數遮蔽工棚撤除，航母上還掛起了滿旗和標語，預料近日將舉行下水儀式。美空軍一架RC-135V昨天「正巧」又從黃海飛到東海疑窺探003，中方指這是挑釁將反制。巧合的是，中國昨晚發布了渤海濰坊港實彈射擊通知，警告美方意味濃。

隨著中國第二艘國產航空母艦的建造工作進一步推進，西方媒體對「中國新航母即將下水」的關注熱度隨之提高。觀察者網引述美國The Drive網站14日報導稱，從衛星圖片服務商「行星實驗室」於14日下午3時21分拍攝的衛星圖片判斷，中國海軍003型航母的下水將在近期進行，成為中國海軍增強自身航母實力道路上的至關重要一步。

The Drive網站指出，衛星照片顯示，003型航空母艦所在的大型乾船塢內已經開始注水。與此同時，這艘正在進行最後階段建造工作的航母飛行甲板上的各類管道和絕大多數遮蔽工棚都已經撤除，只剩下三座覆蓋航母電磁彈射器安裝位置的工棚。航母上已經掛起了滿旗，並有其他類似標語等慶祝裝飾在準備中。

網站並指出，003型航母是「中國努力擴大和提高整體軍事能力，以及將這種力量投射到國境以外的關鍵」，因為003採取了與解放軍現役兩艘航母不同的彈射起飛/阻攔著艦模式設計。003型航母幾乎肯定會搭載更新型的艦載機，包括中國正研製的殲35隱形艦載機和KJ-600艦載預警機；同時，殲15T戰鬥機和殲15D電子戰飛機也可能從003型航母上起飛。

網站預測，003型航母下水後，可能還需要數年時間才能進入正式服役狀態。美國軍方曾預測該艦可能在2024年服役。

另據南海戰略態勢感知智庫消息，美空軍一架RC-135V戰鬥派遣電子偵察機昨天上午從沖繩起飛後抵近中國海岸，從黃海到東海，中午在長三角外海空域進行高強度折返作業，疑欲窺探003型航母。此前，3日，美軍一架RC-135U也曾在長江口持續盤旋，當天正是外界猜測003型航母可能下水的端午節

對於美空軍RC-135V在黃海和東海海域對中國進行疑似偵察行為，外交部發言人汪文斌昨天表示，美方長期以來頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，嚴重危害中國國防安全。中方敦促美方立即停止此類危險的挑釁行徑，並將繼續採取必要措施堅定維護自身主權安全利益。

而中國海事局網站昨天晚上發布消息稱，山東海事局發布航行警告，16日0時至24時，渤海濰坊港相關海域進行實彈射擊，禁止駛入。

端午節 解放軍 習近平

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