日相「改變現狀」說 解放軍舉釣魚台「國有化」為證駁斥

日本首相岸田文雄10日在「香格里拉對話」發表大會演說，批評中國在東海跟南海改變現狀。（歐新社）

對於日本 首相岸田文雄 在香格里拉對話當中，批評中國試圖單方面在東海跟南海改變現狀，中國則回應稱，是日本首先在2012年把釣魚台 「國有化」，改變雙方擱置爭議的默契。

據央視新聞報導，6月10日晚間解放軍軍事科學院原副院長何雷在新加坡香格里拉酒店舉行的記者會上表示，關於「試圖在東海改變現狀」的問題，是日本首先在2012年非法對釣魚島及周圍島嶼實行所謂「國有化」，「改變了中日領導人擱置爭議的默契，嚴重損害了中國的領土主權」。

何雷並表示，南海諸島是中國固有領土，既有歷史依據，又得到國際法承認。雖然在南海問題上有一些爭議，但是這些爭議在「雙軌思路」和「南海各方行為宣言」的框架下，穩定地進行解決，「中方認為南海仲裁案是非法的。中國不承認、不接受、不參與」。

此前據日本共同社報導，岸田文雄在香格里拉對話演說中批評中國在東海和南海憑藉實力單方面改變現狀，並指日本「將更加積極地應對亞洲面臨的挑戰與危機」，他除了拋出「岸田和平願景」，也明言將從根本上強化防衛力，最晚到2023年春季制定出旨在維持印度太平洋海洋秩序的新計劃。

會後接受提問時，岸田文雄對於日本與中國關係則表示，「希望通過所有層面的對話與溝通，儘可能努力建立信賴關係」。