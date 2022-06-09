被指借雲壤軍港擴大影響力 中駐柬大使斥美抺黑：小人之心

中國援建的柬埔寨雲壤海軍基地升級項目昨天開工，對於美方及美媒稱這項工程是中國建造海外軍事基地以擴大軍事影響力，中國駐柬大使王文天在動工儀式上，暗批美國炒作抹黑，是「以小人之心，度君子之腹」。柬埔寨駐美大使館 也發聲明稱美方甚至因此一再對柬埔寨威脅、施壓，是典型的霸凌 行徑。

據中國駐柬埔寨大使館網站消息，王文天同柬首相洪森代表、副首相兼國防大臣迪班在柬海軍雲壤基地共同出席該項目開工儀式，共計約2000人參加。

王文天在致辭中表示，項目建成後，將有效提升柬軍維護國家主權和領土完整能力。中國永遠是柬埔寨指得上的好鄰居、靠得住的好朋友、信得過的好夥伴。中國軍隊將一如既往地向柬軍提供力所能及的幫助，推動兩國軍事合作不斷邁上新台階、取得新進展。為增進中柬兩國人民福祉和構建中國-東盟命運共同體作出更大貢獻。

王文天表示，個別國家持續炒作抹黑中柬之間的正常交往合作，打著民主人權的幌子，對柬肆意實施單邊制裁、蠻橫操弄「長臂管轄」、粗暴干涉柬方內政，中方對此堅決反對。任何搞「小圈子」、以意識形態畫線挑動對立對抗都是根本行不通的。