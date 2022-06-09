中國「高隱身百噸級」無人艇完成海試 將顛覆海戰模式

中國首艘無人艇於舟山海域海試成功。（取材自中新網）

中國首艘全部國產化百噸級無人艇7日在浙江舟山市附近海域，順利完成首次海上自主航行試驗，高隱身、航速超20節、排水量200噸的等關鍵技術，被指將顛覆海戰模式。據悉，該艇目前為中國最大的無人艇，在此之前，僅美國擁有超百噸的無人艇。

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新民晚報報導，該艇採用三體船型，排水量約200噸，最大航速20餘節，可在5級海況正常工作，6級海況安全航行，個別技術指標處於世界領先水平。「從試航情況看，跟我們的預期目標相差無幾。下步我們還將做無人艇的避碰試驗，對該艇性能做進一步的測試。」項目現場負責人鄒龍透露。

報導披露，該百噸級無人艇項目自2015年底起開始研製工作，以實現百噸級無人艇高海情巡航、低噪音、智能化、高隱身、無人化和自主化設計為目標，團隊攻克了高適航性艇型設計技術、主機變轉速低壓混合綜合電力技術、綜合感知系統集成桅桿技術、自主航行控制技術等關鍵技術。

軍事評論員宋忠平向政知道解讀稱，無人艇和相關技術，在民用、軍用領域都具備重要意義。

他表示，在民用領域，執法、緝私、救災方面，小型無人艇可以發揮靈活、全時、快速反應等優勢。同時在一些比較危險的情況下，無人艇也可以有效避免人員傷亡。

「無人艇」在軍用領域的作用更加凸顯。此前中國國防報曾撰文指出，無人艇將顛覆未來海戰模式。

宋忠平表示，未來的海戰中，無人艇可以代替有人艦艇遂行反艦、反潛、掃雷、打擊等任務。其優勢在於，無人艇的建造和設計無需考慮人員的生活工作環境，可以有效節省成本、提高作戰效能。另外，無人艇遂行作戰任務，可以極大降低人員傷亡、損耗，更適合擔負危險任務。「從戰術戰法而言，無人艇可以實現多艇聯動的『鯊群』戰術，以多敵一。」

就前述自主試航的百噸級無人艇，宋忠平表示，其具備的高隱身、高態勢感知、高海情工作特性，都是瞄準未來海上作戰環境來設計的，不論是這艘無人艇本身還是其驗證的各項技術，對我國探索新的海戰形態而言都具有創新意義。

他指出：「無人艇在作戰中要想發揮重要作用，能夠實現在不被發現的情況下發現對方至關重要。另外，中高海情下一般浪高可達5米以上，這樣惡劣的海上環境同樣將製約有人艦艇的作戰效能。而大型無人艇強調高海情工作能力，也正是想針對此進行突破。圖片中我國研發的百噸無人艇艇身兩側像『翅膀』一樣的船體，正是為了提高航行穩定性。」