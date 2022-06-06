艾菲爾鐵塔旁「中國地磚」一夕消失 被偷？被挪走？

在法國留學的甄同學，5月底將一塊在中國訂製的地磚鋪在了巴黎街頭，引來很多人排隊打卡。然而日前有網友透過社交媒體爆料稱，這塊地磚不見了（圖）。（取材自上游新聞）

在法國留學的甄同學，5月底將一塊在中國訂製的地磚鋪在了巴黎街頭，引來很多人排隊打卡。然而日前有網友透過社交媒體爆料稱，這塊地磚不見了。

來源：YouTube

上游新聞報導，甄同學接受電話採訪時稱，自己是河北保定人，他偶然發現艾菲爾鐵塔附近的地面有一處地磚缺失了一塊，很想家的他瞬間有了主意。他在網上訂製了一塊尺寸合適的石磚，石磚上寫著：如果你想家了，可以站在這塊來自中國的石磚上。網路上這只有短短15秒的視頻似乎是一夜火遍了全網，許多在法國的中國人都前去打卡。

新聞的評論區裡，不少網友都表示很感動，有網友表示，「那就常回家看看」，也有自稱在國外待過的網友表示，「莫名感動，在外面待過的人，都有一份深深的思念。」

據報導，很多網友說，這塊小小的磚，象徵的是中國人的浪漫；也有人說，這塊磚是遊子們的傳送門：站在上面，彷彿一秒回到了祖國一般。

然而，ID為「巴黎小毅哥」的抖音 博主日前在視頻爆料稱，這塊引發海外遊子思鄉之情的地磚不翼而飛了。「巴黎小毅哥」在社交媒體發布的視頻中，在與此前那塊來自中國的地磚相同位置處，地面赫然露了個洞，還有人在這處凹陷裡扔上了一個廢棄酒瓶。

在法國留學的甄同學，5月底將一塊在中國國內訂製的地磚鋪在了巴黎街頭，引來很多人排隊打卡。（取材自上游新聞）

他在視頻中表示，「昨天晚上來還見到這塊神奇的磚，可是今天一早來它就不見了。」他表示，自己在四周找了半個小時也沒找到，「你到底去哪兒了？」他在視頻的配文中發出這樣的疑問。

報導指出，對於這塊磚的消失，網友們猜測有幾種可能：嫌疑最大的可能就是被偷了，至於是誰偷的，偷磚的人是什麼心思和目的還不清楚。第二種，就是被相關單位給挪走了，畢竟這塊磚跟周圍的地磚材質成色都差別太大。