神舟14號升空 3航天員「出差」半年 打造實驗室任務百項

北京時間2022年6月5日10時44分，搭載神舟十四號載人飛船的長征二號F遙十四運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約577秒後，神舟十四號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，飛行乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。（新華社）

神舟十四號載人飛船在北京 時間6月5日10時44分發射，本次任務是完成以天和核心艙 、問天實驗艙和夢天實驗艙為基本構型的天宮空間站建造，建成國家太空 實驗室。三名航天員將在軌工作生活半年，將操控小機械臂和組合臂、從問天艙氣閘艙出艙，實施交會對接、分離撤離、轉位等挑戰，「對乘組執行任務能力提出了很高要求」。

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科技日報報導，中國載人航天工程辦公室副主任林西強介紹，神舟十四號飛行乘組將和地面配合完成兩個實驗艙與核心艙的交會對接和轉位；首次進駐問天實驗艙和夢天實驗艙，建立載人環境；配合地面開展兩艙組合體、三艙組合體、大小機械臂、氣閘艙出艙等相關功能的測試工作。

要完成上述任務，在軌期間，乘組將面臨構型多、狀態新、任務密等挑戰。例如，乘組要經歷9種組合體構型，要操控小機械臂和組合臂、從問天艙氣閘艙實施出艙，還要實施5次交會對接、3次分離撤離、2次轉位、2至3次出艙任務。

神舟十四號航天員蔡旭哲（左起）、陳冬、劉洋。 （中新社）

林西強指出，神舟十四號乘組多次與神舟十二號、十三號乘組交流，也將在神舟十三號任務基礎上進一步改進和完善航天員長期飛行保障措施，確保航天員在軌健康生活、高效工作。

此次任務，將加入空間站的「明星部件」——機械臂。

林西強說明，後續發射的問天實驗艙配置了一個小機械臂，與已隨天和核心艙入軌工作的大機械臂相比，具有更加精巧、更加精準、可與大臂級聯工作三大特點。小機械臂透過目標適配器連接分離切換，可實現獨立艙外爬行，完成航天員出艙活動支持、艙外狀態檢查等任務。

北京時間2022年6月5日10時44分，搭載神舟十四號載人飛船的長征二號F遙十四運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約577秒後，神舟十四號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，飛行乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。（新華社）

報導指出，作為國家太空實驗室，中國空間站艙內可以部署25台科學實驗櫃，每台實驗櫃都是一個小型的太空實驗室，可以支持開展單學科或多學科交叉的空間科學實驗。

問天實驗艙主要面向空間生命科學研究，配置了生命生態、生物技術和變重力科學等實驗櫃，能夠支持開展多種類植物、動物、微生物等在空間條件下的生長、發育、遺傳、衰老等響應機理研究。

夢天實驗艙主要面向微重力科學研究，配置了流體物理、材料科學、燃燒科學、基礎物理以及航天技術試驗等多學科方向的實驗櫃。上述艙內科學實驗機櫃、艙外試驗裝置和巡天空間望遠鏡，在空間站建造階段，共安排了近百項實驗研究項目。後續轉入常態化運營後，還將實施較大規模科學研究。

同時，在天宮二號空間冷原子鐘的基礎上，將建立世界上第一套由氫鐘、銣鐘、光鐘組成的空間冷原子鐘組， 構成在太空中頻率穩定度和準確度最高的時間頻率系統。