大屋頂下/百年未有之大變局(上) 習近平會不會改變三觀

「百年未有之大變局」，這是中共 對當下世局的點評。曾幾何時，這句話已從機遇命題，轉變成危機命題。

轉折發生在二○一七至二○一九年之間。

二○一三年習近平 出任「三合一」的中共及中國最高領導人。藉著審判薄熙來帶動雷霆萬鈞的反腐行動，放大並鞏固了權力，且贏得民間高度聲望，整個政局出現蒸騰日上的氣勢。民間出現了「中國不高興」、「中國可以說不」、「厲害了，我的國」的驕縱情緒，當局則不斷升高「一帶一路／亞投行／二○二五中國製造／兩個一百年／五個自信／中國方案／中華民族偉大復興／中國夢」的政治操作。

因此，二○一七年前後，開始出現「百年未有之大變局」這個說法。習近平說：「當前中國處於近代最好的發展時期，世局處於百年未有的大變局。」

當時，這句話是機遇命題，大變局指的是中國崛起。

但是，一八年以後，這句話逐漸走味，「大變局」則變成了三個「次生變局」（三變），也就是：一、川普風潮。二、新冠疫情。三、俄烏衝突。「百年未有之大變局」這個機遇命題驟然變成了危機命題，大變局指向中國遭到西方圍堵。

這三個次生變局，皆因外生的客觀因素而被動發生，卻也都是內生的主觀因素所主動使其惡化及深化。

二○一八年的修憲可視為拐點。這次修憲，取消了國家主席任期限制，進而發動個人崇拜，且反腐也變質為肅反，對外忘卻了韜光養晦，又背離了「將馬克思毛澤東關進籠子」的改革開放原理，宣示回歸「馬克思列寧主義基本原理」。這些皆全盤改變了改革開放四十年來的內外架構，是使危機惡化與深化的主觀及主動原因。

因此，若論「百年未有之大變局」，不如說是「改革開放四十年來未有之大變局」。

亦即，這是添加了習近平個人因素的大變局。

本文認為，變局的核心因素，是回過頭去將「舊時代」的「馬克思列寧主義基本原理」作為「新時代」的治理的架構。如今，面對當下「三變」的衝擊，習近平應當考慮改變他的「三觀」，國家觀、世界觀與人生觀。

本篇先談改變國家觀：

一、自由是人性的本質，民主是文明的方向。照理說，這當是「中國夢／中華民族偉大復興」的應有追求。

二、中共現在操作的體制其實是「新型大黨」，而不能說是「新型大國」。因為，黨在國上，國家只是黨的專政工具或專政對象。黨操縱國的一切，但國不能有超越黨的理想及目標。

三、依據「馬列主義基本原理」，「國家」的核心是「無產階級專政」，由於共產黨 自稱代表無產階級，因此即是「共產黨專政」。準此，國家並非全民之國，而是工農無產階級之國，亦即共產黨之國。專政的手段是「階級鬥爭／消滅私有財產」，最終目標則在消滅「貨幣／階級／政黨／政府」，最後並消滅「國家」。但經斯大林及毛澤東等的實踐，共產黨專政皆成了法西斯專政。

四、因此，中國夢如果就在追求實現「馬列主義基本原理」，是否即指中國將要走向消滅「貨幣／階級／政黨／政府／國家」的終極理想？這當然是烏托邦，當然是騙局。或是追求共產黨法西斯政權的永恆存在？這則是惡夢。

五、再者，中共奉行「馬列主義基本原理」，如果是要實現對於「無產階級」的經濟人道關懷，則今世各國實踐的「福利國家」（民主政治加社會主義）皆較「馬列主義基本原理」優越，則又何須藉口馬列主義？否則，若只是要假藉「馬列主義基本原理」來維持中共的「共產黨法西斯專政」，就須問馬列主義憑什麼授予中共永世專政的特權？這豈不比「君權神授」更惡劣？

六、何況，鄧小平一輩發動改革開放，其主要動機及主要成就即在「把馬克思與毛澤東關進籠子裡」，以「中國特色的社會主義」取代了「馬恩列斯毛的基本原理」，使中共得到解放，因而亦使中國得到再解放。如今有什麼理由再回頭以「馬列主義基本原理」來作繭自縛？

七、另者，鄧小平一代所立「廢除國家領導人終身制／禁止個人崇拜／七上八下」等，是保障黨及國家脫離惡性政治鬥爭、防止淤塞壞死的重大發明，可說是「中國特色」防腐防敗的獨特創制，曾是中共黨內的「權力憲法」。如今卻一舉動搖了這些政治準則，看似增強了黨在一時的權威，但打開了潘朵拉魔盒，已為未來埋伏了巨大的政治隱患，遂造成「改革開放四十年來未有之大變局」。

八、絕對的權力就是絕對的腐敗。中共迄今不能實施陽光法案，規定「黨／政／軍／公／教」相關人員公布財產，就沒有肅貪反腐的基本法制，這使表面上的反腐作為大多皆淪為政治性的選擇。至於像《人民的名義》、《零容忍》一類的反腐影集，反而變成當權者「販賣中共腐敗」以取悅社會、抬高自己的政治操作，不能正本清源。

九、中共一直以「社會主義初級階段」，作為「經濟優先／民主滯後」的理由，認為「經濟人權」也是「人權」。這種階段論，不能說全無道理。但是，「人權」畢竟不只是「經濟人權」。真正的「共同富裕」，自由、民主、人權、法治也是更高層的「富裕」。「讓人民過上好日子」，則自由、民主、人權、法治也是「好日子」的必要內容。不能說，要富裕及好日子，就不要民主自由。

十、以馬雲為例。馬雲的財富有何意義？馬雲的好日子如何定義？這樣一位天才型人物，原本是「中國特色社會主義」的樣本，令世界視聽驚艷不置，他在世界的魅力儼然美化了中國。但是，如今馬雲遭遇的人生失敗，已成中共專政失敗的證明。以舉國體制，中共竟然連這樣一個樣板人物都沒有能力維持。遑論芸芸韭菜。

綜上所略論，回歸「馬列主義基本原理」，恐與中國的「偉大／復興」背道而馳。「民有／民治／民享」是現代及未來國家的應然及必然走向。因為，自由是人性的本質，民主是文明的方向；這才是中國「偉大／復興」的正確目標與內涵。

主權在民，不在黨。習近平的國家觀，應從經營一個「新型大黨」，轉向一個真正「新型大國」的追求。

或許，這也是習近平所說「把中國建立成富強民主文明和諧美麗的現代化社會主義國家」的實現。他沒有漏掉民主。