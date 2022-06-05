神舟14／「三滿指令長」陳冬 承重8G訓練感覺「臟器位移」
時隔6年，44歲的陳冬將再一次逐夢蒼穹。這一次，他肩負著比6年前更加重要的責任——擔任神舟十四號飛船乘組指令長。在航天員見面會上，陳冬表示，深感自豪的同時，也感受到責任和壓力，但「一定會以滿格的信心、滿血的狀態、滿分的表現，堅決完成任務」。網民因此封他為「三滿指令長」，並給陳冬的這個回答打了個「滿分」。
來源：YouTube
「一定沒問題。」得知陳冬完成他6年前的願望，陳冬初、高中時期的班主任姚志強說，從初中到高中，陳冬在班上連續當了6年的班長，其身上的領導才能已經有所顯現，做事情十分穩重，也有很強的協調能力，「相信這一次的飛天任務，他一定能夠勝任。」
極目新聞報導，1978年12月，陳冬在洛陽出生。在姚志強看來，陳冬能贏得同學們的信賴，可能源於其自帶的「孩子王」屬性。從小隨父母在工廠裡長大的陳冬，雖然話不多，但對同學朋友特別仗義。陳冬學業成績好，體能佳，曾盼成為一名數學教師。1996年，班上一名往屆復讀生考上飛行員，啟發了陳冬的「飛天」夢想。
第二年，陳冬報名參加招飛測試，接連通過兩次嚴格體檢，第三次體檢視力為0.9，與合格標準差了0.1，但陳冬還是如願考取了長春飛行學院，原因是招生老師看到陳冬優異的高考成績後，認為是高強度的複習暫時影響了視力，因此並沒有因此將陳冬拒之門外。
陳冬於2010年5月入選為中國第二批航天員，在與外界隔絕的6年裡，陳冬所經歷的磨練，外人難以想像。陳冬曾說，進行最「著名」的超重耐力適應性訓練時，要求過載達到8個G，即人體自重的8倍。訓練時會感覺到壓力在每一寸肌膚甚至感覺臟器都臨時「位移」了。接受訓練的人員明明沒有哭，但淚水會不受控制地甩出去。
2016年10月17日，陳冬終於實現了自己的夢想，乘坐神舟十一號載人航天飛船直刺蒼穹。如今，從乘組成員變為指令長，從一個月到駐足半年，陳冬和他所帶領的神舟十四號乘組，都將面臨更大的挑戰。
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