神舟14／「三滿指令長」陳冬 承重8G訓練感覺「臟器位移」

6月5日，神舟十四號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心舉行。陳冬、劉洋、蔡旭哲即將開啟為期6個月的飛行任務。圖為陳冬。 （中新社）

時隔6年，44歲的陳冬將再一次逐夢蒼穹。這一次，他肩負著比6年前更加重要的責任——擔任神舟十四號飛船乘組指令長。在航天員見面會上，陳冬表示，深感自豪的同時，也感受到責任和壓力，但「一定會以滿格的信心、滿血的狀態、滿分的表現，堅決完成任務」。網民因此封他為「三滿指令長」，並給陳冬的這個回答打了個「滿分」。

6月5日，神舟十四號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行。陳冬（中）、劉洋（右）、蔡旭哲即將開啟為期6個月的飛行任務。 （中新社）

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「一定沒問題。」得知陳冬完成他6年前的願望，陳冬初、高中時期的班主任姚志強說，從初中到高中，陳冬在班上連續當了6年的班長，其身上的領導才能已經有所顯現，做事情十分穩重，也有很強的協調能力，「相信這一次的飛天任務，他一定能夠勝任。」

極目新聞報導，1978年12月，陳冬在洛陽出生。在姚志強看來，陳冬能贏得同學們的信賴，可能源於其自帶的「孩子王」屬性。從小隨父母在工廠裡長大的陳冬，雖然話不多，但對同學朋友特別仗義。陳冬學業成績好，體能佳，曾盼成為一名數學教師。1996年，班上一名往屆復讀生考上飛行員，啟發了陳冬的「飛天」夢想。

第二年，陳冬報名參加招飛測試，接連通過兩次嚴格體檢，第三次體檢視力為0.9，與合格標準差了0.1，但陳冬還是如願考取了長春飛行學院，原因是招生 老師看到陳冬優異的高考 成績後，認為是高強度的複習暫時影響了視力，因此並沒有因此將陳冬拒之門外。

陳冬於2010年5月入選為中國第二批航天員，在與外界隔絕的6年裡，陳冬所經歷的磨練，外人難以想像。陳冬曾說，進行最「著名」的超重耐力適應性訓練時，要求過載達到8個G，即人體自重的8倍。訓練時會感覺到壓力在每一寸肌膚甚至感覺臟器都臨時「位移」了。接受訓練的人員明明沒有哭，但淚水會不受控制地甩出去。

2016年10月17日，陳冬終於實現了自己的夢想，乘坐神舟十一號載人航天飛船直刺蒼穹。如今，從乘組成員變為指令長，從一個月到駐足半年，陳冬和他所帶領的神舟十四號乘組，都將面臨更大的挑戰。