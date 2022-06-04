美軍機飛近偷窺？ 中003航母端午沒下水 計畫或延到月底

美空軍一架RC-135U電子偵察機3日沿著中國東部海岸進行抵近偵察，最近時距離中國領海基線不到29海裡。 （取材自微博）

盛傳中國第三艘航母「003型航母」將於3日端午節 亮相，美軍一架RC-135偵察機也飛近上海，被指欲「偷窺」003型航艦。不過據報導，003航母並未如預期在端午節下水，網傳原因是因港池挖深工程作業需要，下水計畫延至6月30日。整夜守候在上海江南造船廠附近的大批軍事迷直呼失望。

美國華爾街 日報近日引述5月31日的衛星圖像報導稱，建造航母的上海船廠乾船塢已經清空較小船隻並拆除船塢作業裝置。而十日前的圖像顯示，這些船隻和作業裝置還在。華盛頓戰略暨國際研究中心（CSIS）專家表示，拆除作業裝置使這艘航母能夠下水進入長江，中國政府已準備好其最大、最新進的第三艘航艦在未來幾周或幾天內下水。

中國網路上流傳軍方消息人士稱，003型航母原預計4月23日中國海軍建軍73周年時下水，受上海新冠疫情影響拖延。海軍專家李杰一句「周五是生『三胎』的好日子」，將003航母的下水日指向周五的端午節，尤其對照軍方近日「賽龍舟天花板」的軍事肌肉秀宣傳，當天又恰逢江南造船廠成立157周年，003航母在端午節這天下水成為「中國最大的龍舟」幾乎水道渠成。

不少軍事愛好者前晚就到船廠附近通宵守候，希望一睹中國新航母下水盛況。許多中國軍事博主根據南海戰略態勢感知信息等發文披露，一架美軍RC-135U偵察機昨天上午9時曾接近上海，往北沿江蘇、山東飛行，最近距中國領海基線不到29海里，似是為「偷窺」003航母。

但昨日上海江南造船廠並沒有官方安排。這讓許多高度期待003型航艦在端午節風光下水的中國網民們大失所望，紛紛在社群上留言「說好的003呢？」「不是今天下水嗎？」。

中央社報導，網民援引上海海事局2日發布的航行通告研判，003航母的下水計畫因故延期。這份通告稱，江南造船公司港池挖深工程作業，因作業需要，延期至2022年06月30日。

中國第一艘航母「遼寧艦 」改造自前蘇聯未完工的「瓦良格號」航母，第二艘航母「山東艦」設計也依循「遼寧艦」。第三艘航母003型是中國首度自主設計、排水量八萬噸級「有史以來在美國以外建造的最大、最先進的航空母艦」。華爾街日報引述美國專家表示，這艘航母下水反映出中國在擴大海軍艦隊方面的穩步進展。

華爾街日報報導並稱，但003航母可能還需要數年時間才能完全投入使用，「這艘航母能夠出海並開始試航之前，還有很多重要的工作要做。」外界預期，003航艦即便近期下水，最快也要到2023至2024年才完工服役。