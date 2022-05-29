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結束新疆訪問 巴切萊特稱中保證「職訓中心」已拆

記者廖士鋒／綜合報導
聯合國人權高專巴切萊特28日在廣州發布新聞稿，詳細介紹此次訪問廣州跟新疆的過程。 圖為巴切萊特2021年11月3日出席在瑞士日內瓦舉行的聯合國活動。(路透資料照片)
聯合國人權高專巴切萊特28日在廣州發布新聞稿，詳細介紹此次訪問廣州跟新疆的過程。 圖為巴切萊特2021年11月3日出席在瑞士日內瓦舉行的聯合國活動。(路透資料照片)

聯合國人權高專巴切萊特（Michelle Bachelet）28日結束為期六天的中國之旅，她稱參訪了喀什的監獄跟前職業培訓中心（VETC），並對新疆當地「去極端化」措施對少數民族權利影響提出了質疑跟擔憂，但北京已經向她當面保證職業培訓中心已拆除。她認為這趟訪問是「傾聽彼此意見」的機會，對於批評人士譴責她未能對中國人權紀錄表達強硬態度，她回應「我已聽到你們的聲音。」

據聯合國人權高專辦官網消息，巴切萊特會見了新疆自治區黨委書記、負責公安的省長和副省長等一系列官員，還參觀了喀什監獄和前職業教育培訓中心（VETC）的喀什實驗學校等地。

巴切萊特稱，雖然無法評估職業培訓中心的全部規模，但她向中共政府提出了對項目運作「缺乏獨立司法監督」、「執法官員依賴15項指標來確定暴力極端主義傾向」、「在機構中使用武力和虐待」，以及「對合法宗教活動的過度嚴格限制」的看法。

同時她也提到，「在我訪問期間，政府向我保證，VETC系統已被拆除」。她對新疆少數民族權利的影響提出了質疑和擔憂，並呼籲官員採取措施，優先向失聯維吾爾族人的海外家人提供訊息。

巴切萊特形容，這趟訪問是「傾聽彼此意見」的機會。對於批評人士譴責她未能在訪中期間對中國的人權紀錄表達強硬態度，她回應已聽到聲音，她強調，與中國官員會面時她都坦率直言。

巴切萊特最後提到，雙方同意成立一個工作小組，通過在北京和日內瓦舉行的會議以及虛擬會議，促進聯合國人權高專辦公室與中共政府之間的實質性交流與合作。

巴切萊特結束訪中稱已促北京審視反恐政策同日，中國外交部發布四點成果。

外交部副部長馬朝旭稱此訪取得積極務實成果，首先是增進對中國人權發展道路的了解；二是闡明促進全球人權治理的中國主張；三是加強中國同人權高專辦合作；第四是「親身感受一個真實的新疆」。馬朝旭批評一些西方國家和反華勢力打著人權幌子，「就所謂涉疆問題編造炒作聳人聽聞的世紀謊言」。

聯合國人權高專巴切萊特28日在廣州發布新聞稿，詳細介紹此次訪問廣州跟新疆的過程。...
聯合國人權高專巴切萊特28日在廣州發布新聞稿，詳細介紹此次訪問廣州跟新疆的過程。（取材自聯合國人權高專辦官網）

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