王毅稱中國無意在索羅門建軍事基地 紐澳加碼軍事部署

中國國務委員兼外長王毅（左）26日抵達索羅門訪問，與索國外長馬內萊舉行聯合記者會。（美聯社）

中國國務委員兼外長王毅 26日抵達索羅門。對外媒稱王毅此行是藉簽協議，行在南太平洋建立戰略據點之實，王毅表示，合作協議旨在協助索方提升警務執法能力，不針對第三方，中方也無意建立軍事基地；太平洋島國也不是誰家的「後院」。不過澳洲 和紐西蘭已加碼軍事部署或經援，與中國爭奪在南太平洋島國的影響力。

據中國外交部官網，王毅抵達索羅門群島後與索羅門代總督奧蒂會面，並與索國外長馬內萊會談，雙方將簽訂多項協議。在與馬內萊共同會見記者時，王毅就中索安全合作協議做上述表示。此前外媒稱此協議將允許中國在該國建立軍事基地，但中索均否認。

王毅並在會談表明中索推進安全合作的三項原則。一是充分尊重索方國家主權，以索方同意為前提，以平等協商為基礎。二是協助維護索國社會穩定，應索方要求協助依法維持社會秩序、保護人員生命和財產安全、幫助索方加強警察 能力建設，維護索所國內穩定與長治久安。三是與地區安排並行不悖，中索安全合作與地區現有安排目標一致，符合索方和南太地區的共同利益。

王毅並強調，太平洋島國都是主權獨立國家，不是誰家的「後院」；「對中索正常安全合作的任何抹黑攻擊都見不得陽光，任何干擾破壞都不可能得逞」。期待「中索關係成為中國與島國相互信任的典範」。

中國外長王毅(左)表示，中國無意在索羅門建立軍事基地。右為索國外長馬內萊。(美聯社)

奧蒂表示，王毅此行將為索中合作帶來新亮點、注入新動力。馬內萊稱堅定奉行一個中國政策，支持中國維護主權和領土完整。

據中方發布，雙方同意打造共建「一帶一路」標誌性大項目，擴大農漁業、木材、礦產、衛生抗疫、減災救災等廣泛領域務實合作，確保2023年太平洋運動會體育館及其附屬設施近期建成。

王毅5月26日至6月4日出訪索羅門群島、吉里巴斯、薩摩亞、斐濟、東加、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、東帝汶等八國，並將在斐濟主持召開第二次「中國—太平洋島國外長會」。此行包括倡導建立「中國—南太平洋自由貿易區」等多方面議題。路透報導稱王毅此行擬和十島國簽定協議。

德國之聲報導，王毅開啟對南太平洋8國的訪問之旅的同時，澳洲新上任的外長黃英賢也火速訪問斐濟。澳洲人報指出，黃英賢「開始了一場太平洋閃電戰，以對抗中國爭取澳洲傳統夥伴的努力」。

外電報導，中索安全合作協議引發多國對中國試圖在南太平洋建立戰略據點的憂慮。紐西蘭25日稱在索國部署的軍隊將延長至2023年5月。黃英賢昨天則表示，澳洲未來四年將為太平洋的海外發展援助注資5.25億澳元，並深化國防及海上合作。