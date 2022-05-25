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回信美國友人 習近平：兩國人民都偉大 願友好交流

中國新聞組／北京25日電
習近平（右）寫給美國友人莎拉．藍德（前排左）的回信在官媒刊出。圖為2012年習近平以國家副主席身分訪美，再度造訪莎拉．藍德住處。（路透資料照片）
習近平（右）寫給美國友人莎拉．藍德（前排左）的回信在官媒刊出。圖為2012年習近平以國家副主席身分訪美，再度造訪莎拉．藍德住處。（路透資料照片）

官媒新華社24日刊出國家主席習近平給美國友人莎拉．藍德（Sarah Lande）的回信。習近平說，中美兩國人民都是偉大的人民，中國人民願繼續和美國人民一道，加強友好交流。

中央社報導，習近平在信中說，中美兩國人民都是偉大的人民，人民友好既是一筆寶貴的財富，更為兩國關係發展提供重要基礎。中國人民願繼續和美國人民一道，加強友好交流，推進互利合作，共同促進兩國人民福祉。

他還鼓勵藍德和愛荷華州的老朋友們「繼續撒播友好的種子」，為中美兩國人民友好作出新的貢獻。

中美關係緊繃之際，習近平回信給這名美國友人受到矚目。

習近平曾2次到訪愛荷華州小鎮馬斯卡丁（Muscatine）。第一次是在1985年，習近平擔任河北省正定縣委書記時，當時他是參加美中姐妹州省的一個農業代表團活動。藍德當時接待習近平。

2012年習近平準備接掌大位前，以中國國家副主席身分訪問美國，並再次到馬斯卡丁藍德夫婦的家，與當年舊識相聚。

新華社報導，藍德近日致信習近平，感謝習近平對老朋友的珍貴情誼，期盼兩國繼續深化人文交往，增進瞭解和互信。她還隨信送給習近平自己撰寫的回憶錄「老朋友：習近平與愛荷華的故事」一書。

習近平

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