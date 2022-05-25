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拜登訪日當天 央視播「珍珠港」 網友歎：意味深長

中國新聞組／北京25日電

美國總統拜登23日與日本首相岸田文雄進行會談，但在拜登訪日當天，央視電影頻道CCTV-6播出戰爭電影「珍珠港」，該片反映了二戰期間，日本軍隊向停靠在珍珠港的美國海軍艦隊發動偷襲，美國因而對日宣戰的歷史，引發廣泛關注，有中國網友不禁感歎「意味深長」。

香港01引述環球時報報導，值得注意的是，這次並非CCTV-6首次在美日高層會談時播放「珍珠港」。2014年4月，美國前總統歐巴馬訪問日本期間，CCTV-6就將原定放映的「中華英雄」改映為「珍珠港」；2016年12月，日本前首相安倍晉三訪問珍珠港期間，CCTV-6同樣有播放「珍珠港」，以重溫日本當年展開偷襲的全過程。

據了解，CCTV-6因多次在關鍵時間節點，通過電影內容表達對時事的態度，而被認為有自己獨特的脾氣，又因其多個官方社交帳號的性別設定為女性，還被網友戲稱為傲嬌的「六公主」。

不少網友留言說，「六公主昨天播『珍珠港』這天播『決戰中途島』！！緊跟時事！！不愧是你六公主！！」、「為我們六公主吶喊助威」。但也有網友表示，「老美又不看，看激動的」。

日本 電影 拜登

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