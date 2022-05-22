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中智庫：俄烏衝突恐致全球經濟新冷戰

記者林則宏／綜合報導
中國人民大學重陽金融研究院近日發布的研究報告指出，俄烏衝突的直接後果是世界經濟「裂化」加速，全球經濟更可能因此陷入「新冷戰」。(路透)
中國人民大學重陽金融研究院近日發布的研究報告指出，俄烏衝突的直接後果是世界經濟「裂化」加速，全球經濟更可能因此陷入「新冷戰」。(路透)

中國人民大學重陽金融研究院20日發布的「大裂化：俄烏衝突後全球經濟新冷戰評估與防範」報告指出，俄烏衝突的直接後果是世界經濟「裂化」加速。在俄羅斯與西方快速脫鉤、中美關係持續緊張，以及全球化的區域化加劇等三大趨勢共同作用下，全球經濟陷入「新冷戰」的可能性正在加大。

據「上觀新聞」報導，「裂化」為化學名詞，指分子分裂成幾個小分子。中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群表示，「我們在研究中發現，用『裂化』形容當今世界經濟格局形象貼切，意為全球經濟版圖分裂成幾個小板塊或集團。」

報告預期，未來全球經濟將呈現三大趨勢：俄羅斯與西方快速脫鉤；中美關係持續緊張；全球化的區域化加劇。廖群表示，不斷的「裂化」就可能導致「大裂化」，即全球經濟「新冷戰」。

報告分析，如果全球經濟「新冷戰」爆發，中短期，參與方將主要是兩大脫鉤的經濟集團。其他國家形成第三方，為「中立板塊」。

若世界經濟真出現兩大經濟集團的「裂化」，報告認為，各國應著重關注國際能源、國際貨幣、國際貿易和國際投資四大領域的變化。

報告建議北京當局，首先應盡力阻止或推遲經濟「新冷戰」的到來。在對美關係上，一方面對美國無理打壓要理直氣壯地進行反制。另一方面，在經濟性的且是自身今後要解決的問題，展現合作意願，同時努力維護和發展好與其他西方國家的互利合作經貿關係。

其次，對內應努力增強經濟實力，實現經濟中高速增長。報告稱，當前中國的綜合經濟實力與美國及其他發達國家相比還有很大差距，需要在今後相當長的時間繼續努力發展。未來中國經濟的增長主要將來自內需，應加速「內循環」，建設「全國統一的大市場」。

報告並建議，中國對外經貿要有積極作為，加強與「一帶一路」沿線國家、東協國家和金磚國家的合作。同時加快推進人民幣國際化，逐步實現人民幣資本項下可兌換。

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