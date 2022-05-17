中國4月經濟承壓找解方 專家籲拉「牛鼻子」

中國國家統計局16日發布數據，1-4月份，全國城鎮新增就業406萬人，全國城鎮調查失業率平均值為5.7%。圖為工人在泉州一鄉鎮食品廠作業。（中新社資料照片）

國家統計局4月數據顯現經濟下行衝擊，「穩增長」將成為下半年中國國內政策的重中之重。日前舉辦的清華五道口首席經濟學家論壇上，多位專家提到拉動消費的重要性，發放消費券或是拿現金直接補貼低收入 家庭，以居民消費拉動經濟的「牛鼻子」。

觀察者網報導，北京 大學國家發展研究院副院長黃益平指出，今天想要拉動中國經濟，最大的「牛鼻子」就是居民消費。央行的調查發現，老百姓收入已經受到影響的情況下，根本不可能增加消費，而要增加儲蓄，這是對預期非常大的考驗，他認為短期內拿錢直接支持老百姓消費能促進社會穩定。

對於拉動消費的具體手段，京東集團首席經濟學家沈建光提出，可以直接向居民發放消費券。

據沈建光測算，2008-2009年間的家電下鄉等政策，「300塊錢補貼，可以拉動3000塊錢空調的銷售，槓桿率很高」。而即使像香港近期的政策，直接向居民發放沒有槓桿的消費券，對去年的零售恢復增長、經濟恢復也已經起到非常巨大的作用。

清華大學弗里曼經濟學講席教授李稻葵則提出，可以給收到疫情 影響的低收入家庭定向補貼。

李稻葵表示，數據研究發現今天消費下降1%，未來七八年都會下降，會有心理的陰影。為了保住居民的消費，物流一定要暢通，更重要的是要對受影響的百姓直接給予現金補助。