我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

中國4月經濟承壓找解方 專家籲拉「牛鼻子」

中國新聞組／北京17日電
中國國家統計局16日發布數據，1-4月份，全國城鎮新增就業406萬人，全國城鎮調查失業率平均值為5.7%。圖為工人在泉州一鄉鎮食品廠作業。（中新社資料照片）
中國國家統計局16日發布數據，1-4月份，全國城鎮新增就業406萬人，全國城鎮調查失業率平均值為5.7%。圖為工人在泉州一鄉鎮食品廠作業。（中新社資料照片）

國家統計局4月數據顯現經濟下行衝擊，「穩增長」將成為下半年中國國內政策的重中之重。日前舉辦的清華五道口首席經濟學家論壇上，多位專家提到拉動消費的重要性，發放消費券或是拿現金直接補貼低收入家庭，以居民消費拉動經濟的「牛鼻子」。

觀察者網報導，北京大學國家發展研究院副院長黃益平指出，今天想要拉動中國經濟，最大的「牛鼻子」就是居民消費。央行的調查發現，老百姓收入已經受到影響的情況下，根本不可能增加消費，而要增加儲蓄，這是對預期非常大的考驗，他認為短期內拿錢直接支持老百姓消費能促進社會穩定。

對於拉動消費的具體手段，京東集團首席經濟學家沈建光提出，可以直接向居民發放消費券。

據沈建光測算，2008-2009年間的家電下鄉等政策，「300塊錢補貼，可以拉動3000塊錢空調的銷售，槓桿率很高」。而即使像香港近期的政策，直接向居民發放沒有槓桿的消費券，對去年的零售恢復增長、經濟恢復也已經起到非常巨大的作用。

清華大學弗里曼經濟學講席教授李稻葵則提出，可以給收到疫情影響的低收入家庭定向補貼。

李稻葵表示，數據研究發現今天消費下降1%，未來七八年都會下降，會有心理的陰影。為了保住居民的消費，物流一定要暢通，更重要的是要對受影響的百姓直接給予現金補助。

低收入 北京 疫情

上一則

港大2學者倡60歲以下免疫苗通 醫學界轟製造防疫漏洞

下一則

中國經濟「倒春寒」 官5依據：5月改善

延伸閱讀

尹錫悅首次提及參與IPEF 專家看好占主導地位

尹錫悅首次提及參與IPEF 專家看好占主導地位
專家：俄軍野心變小 似乎只想占領部分頓巴斯

專家：俄軍野心變小 似乎只想占領部分頓巴斯
遭Omicron變異株攻陷的北韓 專家估情況不容樂觀

遭Omicron變異株攻陷的北韓 專家估情況不容樂觀
民調公司力圖改良調查方法 避免重蹈2016、2020覆轍

民調公司力圖改良調查方法 避免重蹈2016、2020覆轍

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次